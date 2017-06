Overkligt läsa ny bok av Fogelström

Kultur

Efter läsningen av Per Anders Fogelströms ”Den okuvliga friheten”, som precis kommit ut för första gången inträder något av en overklighetskänsla. Det har antagligen med dess ålder att göra och att den aldrig tidigare varit publicerad. Ändå är den framåtblickande med en viss giltighet även för vår tid. Ett litet land under en totalitär stormakt och en diktator till ledare.

År 1939 blev boken refuserad av Axel Holmströms förlag. Det enda förlag som Fogelström vände sig till med den. Han var då bara 22 år gammal.

Boken är en antinazistisk roman. Huruvida det avskräckte förläggaren är svårt att veta. Eller ville förläggaren möjligen skydda den debuterande författaren genom att inte publicera den. Andra världskriget hade ännu inte brutit ut, men nazismen var på stark frammarsch i hela Europa och många svenskar bekände sig till den.

Nu för tiden förknippar vi Per Anders Fogelström mest med helt andra böcker som ”Mina drömmars stad”, i den så kallade Stad-serien. Därefter i Kamrat-serien och sedan i Barn-serien. Dessförinnan skrev han en mängd andra romaner om unga människor i storstaden under 1950-talet som ”Möten i skymningen” och ”Medan staden sover”, som var mina egna första erfarenheter av Per Anders Fogelströms författarskap. Den mest omtalade av dessa är debutboken ”Sommaren med Monika”, som också blev långfilm i regi av Ingmar Bergman. Till det en mängd böcker om Stockholm utifrån ett mer påtagligt stockholmiana- och faktaperspektiv. Under sin livstid var Fogelström en mycket produktiv författare, såväl som fri berättare, men också som en som i dokument och arkiv letade efter den historiskt sanna och verkliga bilden av vår huvudstad och människors villkor i den.

Han föddes och växte upp i Stockholm. Fadern lämnade tidigt familjen efter att ha åkt fast för förskingring och han reste sedan till USA, där han omkom i en trafikolycka. Modern som var aktivt troende levde sedan som ensamstående med sin son under enkla förhållanden i en lägenhet på Söder, men trots den knappa ekonomin gick han i privatskola på Östermalm, där mest rikt folk levde på den tiden. Sonen Per Anders engagerade sig tidigt i församlingen på Söder, men också i andra föreningsaktiviteter. Något som i fortsättningen kom att prägla honom och det samhällsengagemang som han under hela sin livstid var besjälad av. Att stå upp för de svaga och att kämpa för en annan och bättre värld. Med värderingar där fler skulle komma i åtnjutande av livets goda. Men också i kampen mot atomvapen, som Sveriges regering var beredd att på den tiden skaffa till vårt land.

Fogelströms starka känsla för solidaritet och medmänsklighet gjorde honom till antinazist redan i tonåren. ”Den okuvliga friheten” utspelar sig 1942, 1947 och 1952 och är alltså en framtidsroman där nazismen växer fram, blir verklighet, men också besegras. Fogelström hade förstås som 22-åring ännu inte språkligt utvecklats så att boken i det avseendet lever helt och hållet. Personbeskrivningarna känns aningen kantiga och upprepningarna blir alltför många. Dessutom blir en del böjningsformer i språket något ovana för en nutida läsare, men ändå lyckas han behålla intresset hos mig som läsare.

I boken blir Sverige nazistiskt och författaren visar på vad som skulle ha kunnat inträffa. Men Fogelström ser också in i framtiden, när det gäller atombombens utveckling till en verklighet några år senare. som bomberna över Japan i Andra världskrigets slutskede. Han visar på judehatet, som fortfarande lever starkt i vissa grupper i vårt land Fogelström beskriver farsoten i sina mest groteska former.

Författaren var tidigt ute, när han skildrade en tänkbar framtid i sin bok och det går att dra paralleller till vår egen tid med framväxande rörelser av allra obehagligaste slag. Som likt ”battongisterna”, det är författarens namn på nazisterna i boken, verkar i vår egen upplysta samtid.

Per Anders Fogelström

Inledning Karl-Olof Andersson

”Den okuvliga friheten”

(Stockholmia förlag)