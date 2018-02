Kultur

”Born in the U.S.A.” (1984):

– Den här skivan hörde jag första gången på ett åttaårskalas hemma hos min kompis Micke. Vi satt och åt tårta, jag minns det fortfarande. Jag fick se konvolutet, tittade på ansiktena och hörde musiken. Då kände jag att det finns så mycket mer i livet än vad jag kände till; musiken som är så drömmande amerikansk och Springsteen som varierar sin röst mellan något slags primalskrik och stilla viskande. Jag hade inte ord för det då, men känslan var att det var okej att sjunga ut, visa vad man känner och tänker. Som liten hade jag med mig att det bästa var att inte visa några behov, då behöver man inte bli besviken, och så säger den här musiken precis tvärtom; dela vem du är och vad du upplever. Det är en väldig kraft i det.

”The Ghost of Tom Joad” (1995):

– Den här skivan kom när jag var 17 år och är möjligen den skiva som sålt minst. Det är texter om människor på flykt, väldigt likt hur det ser ut i dag. Springsteen skildrar människoöden där man söker ett bättre liv, men där det inte finns ett gott slut på livsberättelsen. En lågmäld akustisk skiva med sorgliga historier. I samma anda som den akustiska ”Nebraska” från 1982.

– I kyrkan jag kommer ifrån uppfattade jag att det fanns tvärsäkra svar på svåra frågor. Jag levde med en väldigt svartvit tro. De här texterna som visar att det inte alltid finns enkla svar på vad som är rätt och fel, hjälpte mig att korrigera den tvärsäkra bilden av tron. Jag vill inte säga att det var det jag fick i kyrkan hela tiden, men att det var det jag fångade upp.

”Darkness on the edge of town” (1978):

– Alla har sina skönhetsfläckar, men här är Springsteen 30 år och börjar hitta sin röst på allvar. Det är uppföljaren till genombrottsskivan ”Born to run” som kom ut efter mycket seglivade advokat-strider för att ge ut musiken med bättre villkor. Här skriver han om sin pappa och den svåra relationen till honom, för första gången. Här finns också de första tydliga bibelreferenserna som i ”Adam raised a Cain” och ”The Promised land”. Det är fantastiska sånger och texter rakt igenom, det låter ödesmättat och är en väldigt helgjuten skiva, säger Robert Eriksson.

Läs också: Springsteens resa tände tron för pastorn Robert Eriksson