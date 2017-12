Sexton platser klara för Bengt Johanssons sing along-turné

Kultur

Den 19 januari drar Bengt Johansson med band igång en omfattande konsertturné under lockropet ”Sing along tour 2018”. Fjorton speltillfällen ligger nu fast under våren och ytterligare minst två tillkommer under hösten. Först ut är Brunnsparkskyrkan i Tranås och sedan rullar det på genom Sverige. Turnéavslutningen för våren blir i Vasakyrkan i Umeå den 14 april. Förutom alla sina välkända sånger från snart 30 års turnerande har Bengt Johansson med sig nytt sångmaterial från färska albumet "Klara låga" på sin "sjung-med-turné".

Så här ser hela turnéplanen ut: 19/1 Tranås, 20/1 Huskvarna, 21/1 Eskilstuna, 9/2 Gävle, 10/2 Falun, 11/2 Linköping, 9/3 Öckerö, 10/3 Helsingborg, 11/3 Örebro, 11/4 Uppsala, 12/4 Örnsköldsvik, 13/4 Piteå, 14/4 Skellefteå och 15/4 Umeå. Till hösten stundar Göteborg och Stockholm.