Skådespelare lyfter fram nya "The passion of the Christ" som tidernas största film

Kultur

Planerna på en uppföljare till "The passion of the Christ" tycks bli verklighet. Mel Gibsons film om Jesu korsfästelse från 2004 blev en publik- och inkomstmässig succé. I intervjuer har Mel Gibson tidigare beskrivit att han vill göra en ny film som ska beskriva Jesu uppståndelse. Detta bekräftas nu av skådespelaren Jim Caviezel som spelade Jesus i "The passion of the Christ" och kommer att axla rollen även i uppföljaren. I en intervju med USA today säger han lite kryptiskt om Gibsons arbete:

– Jag kommer inte berätta hur han kommer att göra det. Men jag kan säga så mycket som att filmen han ska göra kommer att bli historiens största. Så bra är den.