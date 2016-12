Stigsson sticker ut

Kultur

Just som man trodde att Leviticus lagt ner för gott släpper bandet samlingsbox, börjar ge konserter igen och dessutom spelar grundaren Björn Stigsson in en soloplatta med nytt låtmaterial. Att medlemmar i hårdrocksband gör soloutflykter är i och för sig inget unikt, men bland svenska kristna band i genren är det tämligen ovanligt. Stigsson har dessutom hunnit passera 65 så frågan inställer sig; finns det nåt krut kvar i den gamle rockräven?

Jovars, en hel del visar det sig.

A new beginning får mig att tänka på Thin Lizzy-sångaren Phil Lynotts fenomenala solodebut Solo in Soho. Inte för att soundet är likadant eller att plattan når samma höjder som Lynotts, utan för att en musiker som varit så tajt förknippad med ett band måste lyckas hitta ett alldeles eget spår om det ska vara meningsfullt att satsa solo. Annars kan man ju lika bra fortsätta att vara Thin Lizzy, Leviticus eller vad nu ens band heter.

Det är just profileringen som Stigsson lyckas så bra med. Precis som Lynott skruvar han ner tempot en aning, utan att tappa i tyngd. Låtmaterialet håller överraskande hög klass och bland de tio låtarna finns flera riktigt starka spår, som till exempel inledande Message of love och powerballaden Love will be my way.

Och Björn Stigsson hyllar sin Frälsare och Herre med en vitalitet och kraft som ger både trovärdighet och mersmak.