Stiko Per Larsson turnerar till fots för att stötta cancerdrabbade barn

Kultur

Den 16 maj ger sig musikern Stiko Per Larsson ut på en ny vandringsturné. Rutten går från Stockholm till Leksand via Mälardalen, Örebro och Bergslagen. Ungefär tre mils vandring om dagen blir det och sedan spelar Stiko Per Larsson för mat och husrum varje kväll. 27 konserter på 26 dagar ska det bli och med publikens hjälp hoppas artisten att samla in en rejäl slant till Barncancerfonden.

Detta är hans tionde turné till fots och hittills har Stiko Per Larsson samlat in mer än en miljon kronor till välgörenhet.