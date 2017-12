Stor Hollywood-film om Jesus och Maria Magdalena kommer i mars

Kultur

Joaquin Phoenix, känd bland annat från filmerna ”Gladiator” och ”Walk the line” kommer att spela Jesus i filmen ”Maria Magdalena” som har svensk biopremiär den 23 mars. I rollen som Maria från Magdala ser vi Rooney Mara, som tidigare spelat Lisbeth Salander i ”The girl with the dragon tatoo”.

Manuset till filmen har skrivits av Helen Edmundson, som är en välkänd pjäsförfattare tillsammans med Philippa Goslett.

Filmen skulle redan ha haft premiär. Men på grund av att ”Maria Magdalena” skulle ha distribuerats av Harvey Weinstein, som anklagats för sexuella övergrepp har man inlett arbetet med att byta distributör och därmed skjutit upp premiären.