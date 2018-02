Stryper släpper nytt album i april – titeln redan omdiskuterad

Kultur

Den 20 april släpper det amerikanska hårdrockbandet Stryper sitt nya album "God damn evil". Namnet har redan gett upphov till omfattande diskussioner på sociala medier, då det kan uppfattas som en grov svordom. Men för många Stryperfans sorterar det snarare in helt logiskt in i en skivkatalog där den kanske mest kända albumtiteln är "To hell with the devil".

Stryper bildades 1983 när bröderna Michael och Robert Sweet slog sig ihop med gitarristen Oz Fox. Först hette de Roxx Regime, men 1984 bytte de namn och blev då ett av de första kristna banden som fick genomslag i populärkulturen. ”God damn evil” är gruppens elfte studioalbum och den innehåller elva nya låtar.