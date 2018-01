Kultur

Lyssna på podden:

I avhandlingen "Jesu uppståndelse som historiskt problem" (2001, Uppsala Universitet) belyser Abrahamsson teologerna Rudolf Bultmann och Wolfhart Pannenbergs motsatta syn på Jesu uppståndelse. Medan Bultmann argumenterar för att Gud inte handlar objektivt sätt i historien menar Pannenberg att Jesu uppståndelse är nödvändig för att människans existens ska vara meningsfull. I podden fördjupas samtalet om vad detta betyder.

En hel del av avhandlingen och diskussionen kretsar kring upplysningens utmaningar mot kristen teologi vad gäller tanken att Gud verkar, hur Rudolf Bultmann respektive Wolfhart Pannenberg responderar på den utmaningen och hur man generellt kan tänka om relationen mellan historia och mening, Guds relation till historien och Jesu uppståndelse och dess innebörd.



Bultmann gör en existentiell läsning av kristendomen, och menar att man missförstår budskapet om man tror att det handlar om att Gud verkade på ett objektivt sätt i historien. Gud blir då ett objekt och inte en levd erfarenhet. Pannenberg menar att uppståndelsen är nödvändig för att människans existens ska vara meningsfull och menar sig kunna visa att historiskt är Jesu uppståndelse mer trovärdig än förnekandet av uppståndelsen.



Avhandlingen är mycket intressant och vi hoppas att lyssningen blir det också!

Hållpunkter

00.40: Inledning och presentation av avhandlingens struktur och vår diskussion

Länkar:

"Påverkar forskningens Jesus trons Kristus?" artikel av Bengt Holmberg, professor emeritus i Nya testamentets exegetik vid Lunds Universitet:

http://www.kyrkligfornyelse.org/post-18



N T Wright: Can a Scientist Believe the Resurrection? Föredrag vid Faraday Institute for Science and Religion:

http://faraday.st-edmunds.cam.ac.uk/Multimedia.php?Mode=Add&ItemID=Item_Multimedia_151&width=720&height=460

Textformat: https://www.faraday.st-edmunds.cam.ac.uk/CIS/Wright/lecture.htm

En sammanfattning av N T Wrights argument:

https://winteryknight.com/2017/04/16/n-t-wright-lectures-on-the-seven-mutations-caused-by-resurrection-of-jesus-3/