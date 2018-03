Två utländska band har skivrelease på nästa veckas metalfestival Rainbow Rock

Kultur

Publiken på årets upplaga av Rainbow Rock den 6–7 april i Sollentuna kommer att få vara med om två skivreleaser. Det är bandet Waiting for Ravens och Peter 118 som båda släpper nya album i samband med den kristna rockfestivalen. Amerikanska Waiting for Ravens, som bland annat turnerat med Skillet och Disciple, har ett gift par som motor i bandet. Makarna Brandon Michael och Caitlin Triak är musiker och sjubarnsföräldrar som brinner för evangelisation. Exempelvis har de lovat att komma till festivalen några dagar i förväg för att dela ut flyers och bjuda in folk till konserterna.

Brittiska punkrockarna Peter 118 medverkade på Rainbow Rock premiäråret 2017 och är nu tillbaka med en nyinspelad platta.