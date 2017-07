Kyrkan som ger unga sommarjobb

Nyheter

”När kriminella gäng sprider skräck: hur ger vi de unga hopp?” Så lyder rubriken för dagens (G) som i Gud-seminarium på politikerveckan i Almedalen. Under panelsamtalet kommer bland annat artisten och rapparen Sebastian Stakset dela sina erfarenheter.

Dagen åkte ut till Stockholmsförorten Botkyrka för att möta en församling som arbetar för att göra skillnad bland barn och unga i deras område.

Sportaktiviteter

Det är en varm sommardag och Miguel Lara från Botkyrka pingstförsamling har tagit med gruppen av feriepraktikanter till Storvrets­parken för att tillsammans ordna sportaktiviteter för barn och unga.

Efter några timmar av lek och sport har gruppen satt sig på en filt i skuggan av ett träd för att prata och äta nybakade kokostoppar. Två killar i tolvårsåldern hänger kvar med feriepraktikanterna. De kom dit på cykel och kickbike. När de passerade parken råkade de stöta på feriepraktikanterna som ropade dit dem.

– Kom igen, nu kör vi lite brännboll, säger en av praktikanterna och sätter upp koner och tar fram brännbollsträn.

Att träffa bollen är inte helt enkelt. Men stämningen är positiv och uppmuntrande. Det räcker med att göra sitt bästa.

Utsatta områden

Botkyrka pingstförsamling har länge velat komma i närmare­ kontakt med barn och ungdomar i kommunen som har flera utsatta områden.

När de fick höra talas om möjligheten att anställa feriepraktikanter såg de genast en chans att anordna sommar­aktiviteter för barn.

I samarbete med kommunen fick de tillstånd och ekonomiskt stöd att även anställa en hand­ledare för sommarjobbande ungdomar. Miguel Lara, som under terminerna studerar till pastor, blev därför involverad i projektet under vårterminen. Tanken är att aktivera barn, som annars inte skulle ha något att göra under sommarlovet.

– På förmiddagen brukar vi gå runt och dela ut lappar med information om aktiviteten. Vi söker upp barn och vuxna i området där vi planerat att vara. Ibland kommer många, ibland ingen. Vi har lärt oss att vara flexibla och anpassa aktiviteterna efter de som kommer, säger Miguel Lara.

Under de senaste veckorna har de bland annat anordnat kubb, basket, bakning och pyssel. När man går runt i Tumba (som ligger i Botkyrka) stöter man snart på ungdomar och barn som på egen hand går runt och fördriver tiden.

Långt ifrån alla familjer har möjlighet att skicka iväg sina barn på de läger och sommaraktiviteter som olika föreningar erbjuder i kommunen.

– Ofta kan det kosta mellan 700 och 1 000 kronor per barn. Tänk då om man har tre eller fyra barn, säger Miguel Lara.

Pingstkyrkans aktiviteter är därför helt kostnadsfria. Eftersom det inte krävs någon för­anmälan är det lättare för barnen att bara haka på.

– Jag tycker det är bra att kyrkan vill göra något för de här barnen, säger en av feriepraktikanterna.

– Vi har pratat en del om att vi blir förebilder för barnen. Alla kanske inte har haft någon att se upp till tidigare, säger en annan.

Föregår med gott exempel

Flera av feriepraktikanterna känner stort ansvar att föregå med gott exempel. Det har inte alltid varit lätt, medger en av dem. Är man förebild för någon annan behöver man tänka på vad man säger och vilket språk man använder.

Efter brännbollen kommer ett nytt gäng med unga killar som cyklar förbi parken. Miguel Lara och en av feriepraktikanterna går genast fram för att säga hej och bjuder in dem att spela fotboll. Några hakar på och tillsammans med feriepraktikanterna bildar de två lag. Det stora hålet i ett av målen gör att bollen flyger iväg en bra bit när det blir mål.

– Det där var precis som Messi,­ säger en av spelarna nöjt.

En av de unga killarna blir frustrerad och svär till. Då säger feriepraktikanterna ifrån för att markera att den typen av språk inte är accepterat. I stället försöker de uppmuntra motståndarlaget.

– Det är jobbigare än vad man trodde att arbeta. Jag är helt slut när jag kommer hem på kvällarna, säger en av feriepraktikanterna när vi börjar närma oss eftermiddagen.

Men alla verkar uppskatta chansen att få arbeta och därmed få en fot in på arbetsmarknaden. Miguel Lara berättar att kriminaliteten, droghandeln och arbetslösheten är hög på många platser i kommunen.

Hopp för Botkyrka

Han tror själv att många ungdomar tycker att situationen är svår och att det säkert finns de som lätt dras ned av den negativa statistiken. Samtidigt finns det hopp för Botkyrka, menar Miguel. När han får komma ut och sprida glädje till barn och ungdomar i kommunen känns allt möjligt.

– För mig är det här initiativet tvådimensionellt. Jag får påverka de här ungdomarna som arbetar hos oss. Jag får vara en förebild genom att med mitt liv visa hur jag är, hur jag agerar och vad jag säger. Samtidigt kan vi tillsammans med ungdomarna i grupp vara förebilder för de barn vi träffar i sommar.

Varför är det viktigt att kyrkan tar sådana här initiativ?

– Det är viktigt att vi som kyrka syns i samhället. Att kommunen var snabb med att acceptera förslaget tyder även på ett förtroende som vi har byggt upp.

– Det finns ett stort värde i att helt enkelt bara möta en människa – att uppmuntra, bekräfta och se en person. Jag skickade med den tanken till praktikanterna innan första dagen. De kan vara den första personen som faktiskt frågar hur ett barn mår, säger Miguel Lara.