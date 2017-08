Nyheter

– Jag har pratat med ett fåtal föräldrar och även styrelsen om det som har hänt. Alla har ungefär samma känsla. Man hoppas att det bara är några ungdomar som gjort detta. Men någonstans i magen känns det olustigt.

Samtidigt som många känner obehag inför det som har hänt så berättar Timoteus Lind att man ändå har en hoppfull känsla inför höstterminen.

– Vi hade en gemensam bönestund i förmiddags och vi känner oss styrkta inför en ny termin. Överlag har det infunnit sig en förhoppningsfull atmosfär på skolan.

Lärarkåren ställde upp

Alla vanliga fönsterrutor byttes under måndagen medan ett fåtal säkerhetsfönster har lite längre leveranstid. Under dagen hjälptes även lärarkåren åt att städa och torka upp glaskross och stenar som nått in i stora delar av skolans lokaler.

– Det hade kommit in glas bland annat i matsalen, entrén och expeditionen, berättar Timoteus Lind.

Samtidigt har fritidsverksamheten, som kommit igång för terminen, varit på utflykt under dagen.

Kommer informera eleverna

Inför onsdagens skolstart vill man inte förstora det inträffade utan man kommer mest informera alla elever i sak om vad som hänt.

Tidigare har skolan vandaliserats med klotter på fasaden, signerat IS. Än så länge finns inget konkret spår eller något som tyder på att de krossade rutorna skulle ha någon särskild avsändare.

"Finns generell oro för kristna skolor"

Stefansskolans rektor, Timoteus Lind, vill inte spekulera i vilka motiv som skulle ligga bakom helgens attentat. Men han säger att det finns en generell oro bland kristna skolor över ett "obehagligt samhällsklimat" och de extremister som återvänder till Sverige.

– Det talas mycket om det just nu bland mina rektorskollegor. Vi ser ett hårdnande klimat och det finns i dag väldigt starka åsikter om kristna skolor.

Han berättar att det finns elever som bytt börjat på Stefansskolan för att de upplevt trakasserier på andra skolor för sin kristna tro.

– Som många andra kristna friskolor har vi även många judiska elever som ofta känner sig särskilt utsatta.

Timoteus Lind nämner ett flertal andra kristna skolor som blivit utsatta för hot och skadegörelser och tror nu att sannoliketen för att få tillstånd till övervakning på Stefanskolan är större efter helgens attentat.