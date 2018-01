Ledare

Att Ikeas grundare Ingvar Kamprad gått ur tiden har knappast undgått någon. Svenska och utländska medier har de senaste dagarna fyllts av analyser av vilken roll han personligen haft för det företag han startade och fortsatte att ha inflytande över ännu i hög ålder men också av hans betydelse för svenskt näringsliv och för Sverigebilden utomlands.

En superentreprenör var han förvisso, denne smålänning som började med att sälja tändstickor till grannarna redan innan han uppnått skolåldern och som grundade sitt företag som 17-åring, mitt under brinnande världskrig.

Kamprad förenade nytänkande med gammeldags affärssinne. Han odlade myten om sig själv som sparsam på gränsen till snål, också när hans koncern omsatte mångmiljardbelopp och efter att han själv bosatt sig i Schweiz. Aktiemarknaden, med allt vad den innebär av kortsiktig kvartalskapitalism men också offentlig genomlysning, vände han ryggen. I stället byggde han sitt imperium i stiftelseform med möjlighet att behålla kontrollen i familjens händer med begränsad insyn från omvärlden.

Kritiska röster har inte saknats. Ikea har beskyllts för att utnyttja arbetskraft i fattiga länder och ägna sig åt ekonomiska manipulationer som enbart syftar till att minimera skatten.

Kamprad själv har fått klä skott för att de nazibruna inslagen i hans personliga historia som sträckte sig in på 1950-talet. Att varje nytt avslöjande fått honom att göra avbön och be om ursäkt för sina ungdomliga förvillelser innebär inte att alla frågetecken rätats ut. Så sent som 2010 förklarade han exempelvis i en intervju med författaren Elisabeth Åsbrink att han fortfarande såg den fascistiska Nysvenska rörelsens ledare Per Engdahl som ”en stor människa”.

Läs också: Fyra Kampradmiljoner skänktes till kyrkor



Något helgon var Ingvar Kamprad inte. Han var en människa av kött och blod med stora förtjänster men också fel och brister. Men som entreprenör är och förblir han en förebild, en person av det slag som Sverige skulle behöva många av. Han visste vad han ville och han genomförde sina planer med fantasi, envishet och genomtänkta idéer om vad som kännetecknar ett framgångsrikt företag. När Kamprad själv för mer än 40 år sedan formulerade nio teser för Ikea ingick formuleringar som ”enkelheten är en dygd” och ”att ta ansvar är en förmån”.

Läs mer: IKEA: Ingvar Kamprad är nu i himlen*



Vad händer med Ikea nu? Koncernen styrs sedan länge av hans tre söner och allt tyder på att det blir ”business as usual” när den tysta minuten på alla 328 varuhus världen över har avhållits.

Miljoner människor kommer att fortsätta att packa upp de platta paketen med bokhyllan Billy och fåtöljen Poäng som de forslat hem efter att ha kalasat på svenska köttbullar med småländsk lingonsylt i Ikeavaruhusets restaurang. Ikea kommer med andra ord att fortsätta att inte bara sätta sin prägel på svenska genomsnittshem utan också i hög grad påverka Sverige­bilden utomlands.

Läs också: ”Ingvar Kamprad använde gudomliga principer”