Elisabeth Sandlund: Oroväckande misstro mot de etablerade medierna

Ledare

En SVT-reporter hittar en skylt, som använts för att protestera mot SD-ledaren Jimmie Åkesson under hans anförande på Politikerveckan Järva, fastsatt på utsidan av sändningsbussen. Hon plockar omedelbart bort den, tar med den in i bussen, utför sitt arbete under stor tidspress och slänger sedan skylten i närmaste papperskorg.

En fullständigt trivial händelse, inget att skriva om vare sig i tidningen eller på nätet.

Om inte någon förbipasserande upptäckt skylten inne i bussen, tagit en bild och börjat en ryktesspridning på sociala medier som ifrågasätter, eller snarare grovt kränker, reporterns objektivitet. Nu späder episoden i stället på misstroendet mot de så kallade gammelmedierna, mot den etablerade journalistiken i tidningar, radio och tv som håller fast vid grundläggande principer om källkritik och etiskt ansvar.

Ja, det blir fel i medierna ibland. Journalister är inte immuna mot effekter av sådant som tidsbrist, missuppfattningar och till och med slarv. Ja, nyhetsrapportering är vinklad i den meningen att en artikel eller ett inslag i etermedierna inte blir begripligt eller ens uthärdligt om inte redaktör och reporter har en genomtänkt idé om vad det är som ska förmedlas, vad som är viktigt och vad som är perifert. Och ja, redaktioner väljer och väljer bort. Det ingår liksom i jobbet.

Det är sådant som fick den fiktiva fundersamma gumman att utbrista: ”Nog är det väl konstigt att det varje dag händer precis så mycket i världen att det precis ryms på tidningssidorna?” Och att fortsätta: ”När det är så mycket fel i tidningen när de skriver om sådant jag vet något om, hur mycket fel ska det då inte vara om allt annat?”.

Den i medierna beskrivna verkligheten skiljer sig alltid i något avseende från den av åskådare eller aktörer upplevda verkligheten.

Det innebär inte att läsarna, lyssnarna och tittarna medvetet vilseleds. Att färska undersökningar pekar på att misstroendet mot de etablerade medierna är utbrett och tycks öka är oroväckande. Särskilt om de som inte längre litar på professionella journalister och redaktioner i stället hämtar sin kunskap från grumliga källor på nätet där falska nyheter, insinuationer och grova påhopp sprids med blixtens hastighet.

Misstron får inte viftas bort. Den måste leda till en sund självrannsakan och till ännu tydligare klargöranden av under vilka villkor seriös journalistik arbetar.

Det finns, som ett exempel, anledning att ofta påminna om punkt 10 i publicitetsreglerna: ”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.”

Självrannsakan behövs ständigt. Men den blir destruktiv och motverkar sitt syfte om den övergår i självplågeri. Det är ett faktum att seriösa medier har betydligt mindre att göra avbön för än de nätbaserade aktörer som tror att den som skriker högst och ljuger mest avgår med segern.