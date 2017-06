Europa erbjuder viktiga lärdomar

Ledare

Sverige är inte Storbritannien, inte Frankrike, inte ens vårt grannland Finland. Ändå finns det något att lära av läget i alla dessa tre länder där snabba omkastningar av den politiska verkligheten har ställt det mesta på ända.

Vi lever i en tid där allt kan hända, också det som förefaller lika otroligt som kärnkraftsolyckan i Harrisburg år 1979. Enligt Tage Danielssons klassiska monolog var den ju så osannolik att den nästan inte hade inträffat.

Så kanske Theresa May kände det när katastrofsiffrorna från det val hon själv utlyst, i förvissning om att resultatet skulle stärka hennes ställning inför Brexitförhandlingarna, ramlade in under natten till fredagen. Lärdomen för hennes och för varje annan politikers del måste bli att aldrig ta något för givet, att inte tro att man i förväg kan räkna ut hur det månghövdade kollektiv som kallas väljarkår kommer att reagera.

May tycks ha varit så säker på valutgången att hon försummade att lägga örat till marken, ta fasta på de mest brännande frågorna för den brittiska allmänheten och bedriva en förutsättningslös kampanj. Nu ligger hennes och hela Torypartiets framtid i stöpsleven. Inrikespolitiskt kaos är just vad regeringen inte behöver när förhandlingarna i Bryssel ska inledas.

Kontrasten kunde inte vara större mellan May och den franske presidenten Emmanuel Macron som har all anledning att jubla.

Farhågorna om en knagglig väg för honom utan stöd i parlamentet har kommit på skam. Hans nybildade politiska rörelse, La République en marche, har sopat banan med alla etablerade partier och kommer att få en minst sagt solid majoritet efter andra valomgången på söndag.

Också här finns en lärdom för omvärlden, inklusive Sverige. Processer kan gå i svindlande hastighet när de får näring av uppdämt folkligt missnöje. I sådana lägen är historiska meriter inget att falla tillbaka på utan blir snarare en tung ryggsäck att släpa på.

Macron är en reforminriktad president vars möjligheter att förverkliga sina idéer blir goda. Blir de till och med allt för goda utan en opposition som kan sätta käppar i hjulet? Med andra förtecken skulle en liknande utveckling som den franska vara skrämmande - en stark politisk ledare som på kort tid sätter maktbalansen ur spel utan att på något vis bryta mot demokratins regler.

Och Finland då? Där har en regeringskris utbrutit, sedan de högerpopulistiska Sannfinländarna bytt partiledare från den rumsrene Timo Soini till den kontroversielle Jussi Halla-aho, vars invandrarfientlighet fått honom dömd för hets mot folkgrupp.

De andra partierna i koalitionsregeringen, Centern och Samlingspartiet, har inget annat val än att avbryta samarbetet. Samtidigt har de hela tiden vetat vilka företrädare som ryms i regeringspartnerns hägn.

Att tänka efter före är en god regel­, nu som alltid, även i politiken­.

Det gäller inte minst om man frestas att ge sig i lag med partier vars grundläggande värderingar man inte delar. Också det är en lärdom för svenska politiker.