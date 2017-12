Kristen tro har goda chanser i Sverige

Ledare

Prognosen från det ansedda forskningsinstitutet Pew Research Center om hur stor del av befolkningen i europeiska länder som kommer att vara muslimer år 2050 har väckt påfallande lite intresse i Sverige jämfört med på andra håll i Europa. Ändå kan siffrorna förefalla uppseendeväckande, till och med oroväckande. Någonstans mellan 20 och 30 procent av vårt lands befolkning kommer om drygt 30 år vara muslimer, hävdar Pew, och konstaterar att det är den högsta andelen i något europeiskt land. Svenska bedömare håller med om att prognosen inte är orimlig. Om detta skrev Dagen på nyhetsplats i veckan (5 och 6 december).

Pews beräkningar kan tyckas ge dem som talar om en hotfull islamifiering av Sverige vatten på sina kvarnar och stärka argumenten hos förespråkarna för en restriktiv migrationspolitik.

Från ett kristet perspektiv kan det ligga nära till hands att frukta att ett så stort muslimskt inslag i Sverige med nödvändighet leder till att den kristna tron definitivt får stryka på foten. Men låt oss tänka lite längre än vad näsan räcker.

För det första är Pews siffror en prognos. Det är en framskrivning av dagens situation med vissa parametrar som utgångspunkter.

Prognoser är viktiga, men de är inte detsamma som fakta, inte ens om de kommer från väletablerade bedömare. Pews beräkningsmetoder kan och bör nagelfaras. Är det exempelvis verkligen så att andra och tredje generationens muslimska kvinnor i Europa kommer att fortsätta att föda betydligt fler barn än genomsnittet i de länder där de är bosatta? Och hur beroende är flyktingströmmens storlek av världspolitiska händelser om vilka vi just nu inte har en aning och som, naturligtvis, kan slå åt båda håll. En fredlig utveckling i Mellanöstern med en återuppbyggnad av Syrien skulle rimligen minska trycket på Europa. De människor som nu fastnat på vägen till den fristad de hoppades på skulle få starka incitament att återvända.

För det andra måste frågan ställas: Vad menas med att en person är muslim?

Betyder det att han eller hon utövar sin religion genom regelbundna dagliga bönestunder, moskébesök, pilgrimsfärder, fasta och annat som föreskrivs i Koranen? Eller handlar det snarare om människor med muslimskt ursprung, uppvuxna i länder där islam är den dominerande - eller enda tillåtna - religionen, som kanske till och med har flytt just för att undkomma övermäktiga krav på trosutövning? Båda dessa kategorier, och alla som befinner sig däremellan, klumpas i prognosen ihop som muslimer.

Jämförelsen ligger nära till hands med frågan om hur stor del av den svenska övriga befolkningen som är kristen i dagsläget. Är det runt 70 procent? Det skulle i så fall innefatta alla medlemmar i Svenska kyrkan, även den majoritet som mycket sällan deltar i en gudstjänst, och hela frikyrkosverige. Är det den betydligt mindre gruppen regelbundna kyrkobesökare som, om de får frågan, svarar att de är kristna och bekänner Jesus Kristus som sin herre? Eller ska vi räkna in alla dem som svarar att de tror på någon sorts högre makt men inte nödvändigtvis den Gud som kyrkan talar om?

Att antalet utövande muslimer är betydligt färre än antalet människor med muslimsk bakgrund betyder inte att det inte finns problem.

De stora riskerna ligger inte i numerären som sådan utan i att små, radikala grupper vinner insteg och värvar anhängare. Mest tydligt har det hittills handlat om rekryteringen till IS, men att denna terrororganisation förlorar mark innebär inte att faran är över. Dels finns tecken på att IS flyttar över kampen till Väst när drömmen om kalifatet fått skrinläggas, dels har IS inte monopol på islamistisk radikalisering. Hellre än att skrämmas av totalsiffrorna måste krafterna sättas in på att motverka all sådan utveckling.

För det tredje: Fler människor med muslimsk bakgrund i Sverige innebär inte att den kristna tron har förlorat kampen om svenska själar.

Så blir det bara om svensk kristenhet ger upp, drar sig tillbaka och trappar ner arbetet med att utföra sitt av Jesus Kristus själv givna uppdrag att göra alla folk till hans lärjungar.

Tvärtom kan det mångreligiösa samhälle som redan är här skapa nya möjligheter att nå ut med det kristna budskapet. Både till människor med muslimsk bakgrund, där en genomtänkt presentation av kristen tro har stora möjligheter att bli en aha-upplevelse som ger tillvaron en helt ny riktning, och till sekulariserade svenskar, vars ögon för religionens betydelse öppnas när de möter nysvenskar som inte skäms för att visa att de tar sin tro på allvar.