Nytt bruk för mobiler i gudstjänsten

Ledare

Påven ogillar att gudstjänstdeltagare – till och med präster och biskopar – använder sina mobiler för att fotografera och påpekar att prästen under mässan aldrig säger ”lyft upp era telefoner för att ta bilder”. Han har helt rätt. Den formuleringen ryms inte i något samfunds liturgi och är knappast på väg in. Men vad man däremot kan konstatera är att uppmaningen ”stäng av era mobiler under gudstjänsten” i många svenska kristna sammanhang väldigt snabbt ersatts av ord av innebörden ”sätt på era mobiler så att ni kan ge kollekt genom att swisha”.