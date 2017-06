Välkommet utspel av KD!

Ledare

Dagen har återkommande uppmärksammat ensamkommande afghaners utsatta situation. Det är orimligt att skicka unga pojkar och män till ett land där det råder inbördeskrig.

På ledarplats i den här tidningen skrev Elisabeth Sandlund så sent som i förra veckan att ”Om vi inte förmår vrida hela den svenska flyktingpolitiken i mer människovänlig riktning borde det åtminstone vara möjligt med en omprövning av hållningen till dem som hunnit ta till sig till Sverige innan de drakoniska åtgärderna infördes som en konsekvens av situationen under hösten 2015.” Det är välkommet att KD nu öppnar för just detta.