1. Tomas Sjödin, pastor och författare. Han når ut brett och han når djupt. Med hjälp av sina vardagliga berättelser sprider Tomas Sjödin kristen tro rakt in i svenskarnas hjärtan. Plattform: Tomas Sjödin är pastor i Smyrnaförsamlingen i Göteborg, och som de flesta pastorer i detta land är hans plattform främst lokal. I hemstaden är han en given röst även utanför kyrkan som krönikör för Göteborgs-Posten. Men Tomas Sjödin är unik i att kombinera sin lokala plattform med att nå ut till hela landet. Hans krönikor når längre än Göteborg, och det gör också hans böcker. När han är ute och talar drar han oftast fulla hus. Han är inte den som i alla lägen vill ses och höras, han ligger exempelvis lågt i sociala medier. Popularitet: Vem är Tomas Sjödins kritiker? Ja, säg det. Pingstpastorer brukar sällan lovprisas av samhället i stort, men här är undantaget. En viktig anledning att Tomas Sjödin landar på första plats på Dagens lista är att han fem gånger röstats fram till vinterpratare i Sveriges radio. Människor, kristna som icke-kristna, vill höra vad han har att säga. Ingen annan religiös ledare i Sverige har en sådan stark folklig förankring. Budskap: Lika mjuk och invaggande som hans röst är, lika mjukt och skönt är budskapet om att ta det lugnt i tillvaron, och att lita på Gud. Tomas Sjödin predikar målande utifrån sin vardag där allt inte handlar om religion, men där den vardagliga tron hela tiden vävs in. Tomas Sjödin har också en livsberättelse som berör, och han väjer inte för livets mörker, då han delat med sig om hur två av hans barn avlidit och hur han som kristen ändå kan se det ljusa i tillvaron.