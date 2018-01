12 goda vanor för mer kärlek i vardagen

Livsstil

1. Prata tio minuter med varje barn!

När den stressiga vardagen drar igång är det lätt att kommunikationen mellan föräldrar och barn enbart kommer att handla om uppmaningar och tjat. Då finns risk att känslan av närhet och gemenskap går förlorad. Därför – Försök att prata med vart och ett av dina barn under minst tio minuter varje dag. Ställ frågor om hur de haft det under dagen, vad de upplevt som jobbigt och om något särskilt gjort dem glada.

2. Ge fler positiva kommentarer än negativa.

När vi ger våra barn eller vår partner negativa kommentarer bryter vi ned deras självkänsla och gör dem mer negativt inställda. Positiva kommentarer däremot, bygger upp vår självkänsla och stärker relationen till den som uppmuntrar oss. Det sägs att det går åt minst fem positiva kommentarer för att väga upp en negativ. Så kom igen, var kreativ! Uppmuntra, kärleksförklara och krama!

3. Byt tomma hot mot logiska konsekvenser.

Det är svårt att vara förälder, och ibland tar vi till metoder som varken fungerar eller sprider någon trevlig stämning. ”Om du inte uppför dig vid bordet får du inte titta på TV sen” är exempel på ett hot som inte har något med det dåliga uppförandet att göra. Sådana konsekvenser blir sällan annat än tomma hot. Då är det bättre att ge barnet ett ultimatum och möjlighet att välja mellan att följa ordningen eller en helt logisk konsekvens. Som till exempel: ”Antingen är du trevlig vid matbordet, eller så får du gå härifrån”.

Alf B Svensson

4. Inför mobilfria stunder på dygnet.

Känslan av att telefonen när som helst kan ringa och någon vill ha något från mig, är en ny slags stress som ökat i takt med att vi alltid kan nås. Det är bara du själv som kan begränsa det. Låt alla i familjen lägga undan mobilerna under middagen, helst i ett annat rum. Eller när ni sitter i soffan och dricker te. Med det visar du den eller de du umgås med att du tycker de är värda din fulla uppmärksamhet och dina tankar. Ert samtal hinner flöda fritt utan ständiga avbrott.

5. Om du måste svara på mejl på din fritid – sätt en mejl-tid!

Visst kan man behöva kolla mejlkorgen efter jobbet, men gör det under en särskild tid på dygnet, till exempel under en timme efter det att middagen är bortstökad. Gör det inte droppvis hela tiden. Utöver den utsatta tiden – låt mejlen vara! Det droppvisa inflödet utifrån ökar stressen och känslan av otillräcklighet.

6. Vid stress – ta tre djupa andetag!

När vi blir upprörda, oroade eller helt enkelt upptagna med en obekväm känsla inombords, har vi en tendens att sluta andas på ett optimalt sätt. (Känn efter nästa gång, det är verkligen så) När vi andas fel, blir vi ännu mer spända. Axlarna och kanske rösten åker upp, vilket i sin tur ökar på den stressade känslan. När du i stället fokuserar några sekunder på hur du andas, får det som stressar dig mindre utrymme i din hjärna och hela nervsystemet lugnar ner sig. Ta tre, eller kanske till och med fem djupa andetag!

Laila Dahl

7. Fira er relation.

Under året som kommer, välj ut en dag och låt den bli en tid för varandra. Det behöver inte vara er bröllopsdag, det viktiga är ju att det blir av. Ta den dagen och fundera över hur livet blev och vad ni önskar er av förhållandet framåt. Berätta för varandra vad ni älskar hos den andre och i er relation. Våga berätta det som ni önskade kunde förändras.

8. Se varandra i ögonen!

Det här kan verka som ett löjligt råd, men forskning visar att om vi tittar någon i ögonen i två minuter så är det stor chans att varma affektionskänslor berör oss. Det är vanligt att personer kan beskriva att de inte alltid känner sig sedda i relationen. Självklart kan inte denna övning gottgöra för annat dåligt beteende. Blicken handlar ju inte bara om seendet. Det handlar om att förmedla känslan av att se sin partner.

9. Dela tron.

I det intima finns även vår längtan efter Gud, mening och hopp. Par som kan dela dessa frågor med varandra beskriver ofta en stor närhet till varandra. Även par som inte delar samma trosuppfattning mår bättre om de ändå kan dela sina livsfrågor med partnern. Att känna sig respekterad och sedd i livets viktiga frågor underlättar en kärleksrelation.

10. Gör något nytt ihop.

Många par som besöker mig för parterapi säger att de aldrig gör något tillsammans. Kanske ska det nya året innebära en ny gemensam aktivitet? Rida, spela tennis eller spela melodikrysset ihop, vad passar er? Det behöver inte kosta särskilt mycket pengar eller ta enormt mycket av er tid, men ju mer ni umgås med varandra, ju lättare knyter ni an till varandra.

Hanna Möllås

11. Skrapa bilrutan åt den som ska åka om en stund.

Eller gör något annat vänligt som innebär att man ger utav sig själv utan att begära något tillbaka. Det är så lätt att vi bara drömmer om att bli mer kärleksfulla mot andra, men sedan ger vi oss ut i livet och är precis som vanligt. Jag tror på konkretion, och om man är lite tydligare med vad det betyder att vara kärleksfull, blir det lättare att få det gjort.

12. Var kärleksfull på Facebook

Sociala medier är ett annat forum där vi kan jobba med att bli mer kärleksfulla människor. Säg något mer än en ”rutin-like”. Antingen kan man säga det i de privata meddelandefunktionerna, eller öppet, så att alla kan se. Jag gillar strofen från hit-låten ”We are the world. ”Make this world a better place for you and for me and the entire human race”.

Christina Halldorf