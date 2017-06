Alf B Svensson: Män, engagera er i förhållandet när det är som tuffast

Livsstil

När jag föreläser om hur man lyckas med konsten att älska livet ut utan att lusten tar slut, så kommer det mest kvinnor. Det är också mest kvinnor som läser böcker och artiklar om relationer. Det gör att kvinnor har mer kunskap om kärlekens konst än vi män har. Här kommer därför några kärlekstips som jag tror du som man både behöver och kan ta till dig. Jag som skriver har fått en viss erfarenhet. Nu i sommar jag varit gift med Kerstin i 50 år.

En vanlig myt är att vi män bara är intresserade av sex, men inte av relationer. Det stämmer inte. I dag värderar vi familjen lika högt som kvinnor. Men det är inte en myt att vi är mer intresserade av aktier. Många män vet hur de ska investera för att bli rika på aktier. Men vad de flesta inte har upptäckt är att ska de bli framgångsrika på kärlekens område ska de följa samma investeringsprinciper.

Har man aktier bör man med jämna mellanrum se över sina placeringar. Vi bör också se över hur vi investerar i vårt äktenskap. Så varför inte göra det nu när du läst den här artikeln?

När det gäller aktier är det ofta bäst att göra små men regelbundna investeringar. Att sätta av några hundra varje månad i en aktiefond är både bättre och mindre riskabelt än att satsa en stor summa pengar vid ett speciellt tillfälle. Små men regelbundna kärleksbevis i vardagen som en kram, några uppmuntrande ord eller en överraskning är bättre än en kärlekssemester till Thailand vartannat år. Det är också betydligt billigare.

När det gäller aktier ska vi satsa brett. Inte bara på en eller ett par aktier. Då tar vi en större risk. För att få ett lyckligt äktenskap ska vi också satsa brett. Vi ska satsa på att bli bra på många olika områden. Som att kommunicera, upptäcka varandras kärleksspråk, dela på vård av hem och barn, lyssna och inte minst att hantera konflikter. Oförmåga att hantera konflikter är kanske den allra vanligaste orsaken till skilsmässa.

När det handlar om aktier ska vi inte varje dag undersöka hur mycket vi får tillbaka i jämförelse med vad vi investerat. Vi ska tänka långsiktigt. Så är det också med kärleken. Att älska är att ibland ge mer än vi just då får tillbaka. När jag varit trött och utarbetad har min fru varit den som gett mest. När hon ibland har mått dåligt har det varit jag. Jag har upptäckt att ju mer man ger desto mer får man som regel tillbaka. Kanske inte just då men på lång sikt.

Det är helt normalt att det går upp och ner på aktiebörsen. Så är det också med kärleken. Det är helt normalt. Har det gått uppåt hela tiden har vi bara varit ihop ett halvår och lever kvar i förälskelsens rus. När vi fått barn står kärlekskursen som lägst. Då är också skilsmässor vanligast. Men sedan går det uppåt. Lyckligast är vi om vi hållit ihop när vi är mellan 50 och 60 år. Så har det varit för oss. Det har hela tiden gått lite upp och ner men långsiktigt mycket uppåt. Jag tycker att vi aldrig tidigare haft det så bra som nu. Jag hoppas min fru också tycker det.

När aktierna sjunker i värde säger experterna att vi ska ha is i magen och sitta still i båten. Vi ska inte rusa iväg, sälja de aktier vi har och köpa andra som vi tror är bättre. Vi ska behålla de aktier vi har och kanske investera ännu mer. När kärleken svalnar ska vi också investera mer i vårt förhållande för att få det bättre.

Du, man, som läser det här, kanske efter uppmaning från frun? - var rädd om henne. Hon är din bästa livförsäkring. Följer du mina råd kommer du att leva längre och må mycket bättre. Ni kommer också att få det bättre tillsammans. Inte bara under dagen utan också i sängen.

Alf B Svensson,

legitimerad psykolog.