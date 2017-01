Alice Paul vann kampen för allmän rösträtt

Fakta:

Suffragett

”Suffragett”, från latinets­ suffragium­ = röst vid val, kallades­ i början av 1900-talet en kvinna som kämpade­ för kvinnors rösträtt­, ofta med civil ­olydnad.

Kväkarna

Kväkarna, eller­ Vännernas samfund, grundades av engelsmannen George Fox på 1600-talet.

De hävdar att män och kvinnor är lika inför Gud och att varje­ människa bör lyssna till Guds röst inom sig.

Många kväkare­ flydde till Nordamerika under 1600-talet undan förföljelse för sin tro, eftersom de uppfattades­ hota den hierarkiska­ samhällsordningen. Många av dem engagerade sig mot slaveriet och för indianerna.

The Seneca Falls Convention för kvinnors rättigheter, som organiserades av kväkare 1848, ses ofta som början till kvinnorättsrörelsen i USA. Här formulerades det från den amerikanska konstitutionen berömda uttrycket ”All men and women are created equal”.

1947 tilldelades kväkarna Nobels fredspris. Det lär finnas cirka 350 000 kväkare i världen, varav ett hundratal i Sverige.

Human inställning

William Penn (1644-1718) var en välbärgad engelsman som grundade staten Pennsylvania, känd för sin humana inställning till indianer och svarta.Som kväkare låg han i konflikt med den anglikanska kyrkan och fängslades flera gånger.

Blev frimärke

USA och England har gett ut frimärken med Alice Pauls bild.