Blåsten är kall mellan gator och prång vid Mariatorget på Södermalm. Stockholm är grått, men en trappa ner i studiolokalen på Swedenborgsgatan lyser ett ombonat varmgult sken.

Innanför en av dörrarna till de små studiobåsen sitter Therése Sandström tillsammans med maken Joakim och arbetar med det gemensamma projektet ”Hope”. De har nyligen släppt singeln ”Immanuel”.

– Immanuel betyder ”Gud med oss”. Låten handlar om att Gud är god och vill hjälpa oss. Han vill ta oss genom allt, även det mörkaste mörker, berättar Therése.

Hon har själv nyligen genomlevt en period av kompakt mörker. Men också sett hur ljus brutit fram både plötsligt och oväntat.

För några år sedan arbetade Therése på en dysfunktionell arbetsplats. Hon mådde inte bra och kände att hon inte kunde vara sig själv på jobbet. Men hon fortsatte ändå. Intalade sig att det kanske skulle bli bättre. Men det blev det inte och till slut drabbades Therése av utmattningssyndrom. Utmattningen utlöste en kraftig spänningshuvudvärk som vägrade avta. Månader passerade, men tröttheten och det kroniska tryckandet över tinningarna förblev.

– Jag blev trött av minsta lilla. Fick planera mina dagar noga för att orka. Om jag skulle träffa en kompis en dag fick jag vila dagen efter. Tröttheten och värken begränsade mig i allt.

Hur mådde du psykiskt under den här tiden?

– Det var fruktansvärt att vakna med den här tryckande huvudvärken varje dag. Jag började tänka ”Hur ska det gå om jag inte blir frisk?

– Kommer jag överhuvudtaget att kunna leva ett normalt liv när jag mår så här?”.

Månaderna blev till år utan att någon förbättring stod att finna. Utmattningen höll Therése Sandström i sitt grepp och bröt effektivt ned glädjen i musiken som hon annars älskade. Therése hade alltid brunnit för att spela och sjunga och länge känt att hon haft en gåva att uttrycka sig musikaliskt. Men hur skulle hon någonsin orka skriva en enda låt när hon inte ens förmådde träffa en kompis och ta en kaffe?

– Jag tappade helt lusten och självförtroendet i musiken. Jag ville inte ens sjunga när jag var ensam hemma.

Therése Sandström berättar systematiskt om den smärtsamma tiden. Rösten är lugn och behärskad när hon räknar upp alla behandlingar hon testade. Hon berättar om akupunkturen, de muskelavslappnande medicinerna och bettskenan hon sov med för att avlasta tinningarna som annars spändes när hon bet ihop käkarna.

– Men ingenting hjälpte. Till sist kände jag att jag hade provat allt. Jag visste att det bara var Gud som kunde hjälpa mig.

Hur påverkades din tro av ditt mående?

– Det konstiga var att lidandet förde mig närmare Gud. Jag fortsatte hela tiden att be. Det gjorde Joakim också. Och för ett och ett halvt år sedan började vi be tillsammans för att vi skulle få en närmare relation med Gud.

– Vi insåg att vi gick till kyrkan en timme varje söndag, men sedan när vi gick hem så var det liksom inte så mycket mer. Nu började vi be att Gud skulle visa oss mer av vem han är.

I samma veva lärde paret känna rapparen Sebastian Stakset. En artist som för bara några år tidigare satt djupt fast i missbruk, hat och tung kriminalitet. Men som för tre år sedan blev kristen och i dag vill använda sin musik för att sprida kärlek, hopp och berätta om sin nyfunna tro på Jesus.

Sebastian letade efter nya producenter till sitt kommande album. Han hade brutit med det gamla livet och lagt det tidigare artistnamnet ”Sebbe Staxx” bakom sig. Han fick kontakt med Joakim och de två fann varandra direkt, både musikaliskt och i gudstron. De började jobba ihop med vad som senare skulle bli albumet ”Ett budskap om kärlek”.

– Vi lärde känna Sebastian och en dag bjöd han med oss till sin bönegrupp. Guds närvaro var så stark och det var som att Gud visade oss mer av vem han är. Precis som vi bett om.

– Allt kändes så naturligt där. Om folk hade problem så sa man det och så bad gruppen för problemen.

En dag i oktober när Therése hade så ont i huvudet att hon trodde att hon skulle gå under gjorde hon samma sak. Hon bad pastorn från bönegruppen att be för henne. Pastor Luis svarade att han och hans fru skulle komma hem till Therése och Joakim senare samma dag.

– De bad i all enkelhet om att all huvudvärk skulle försvinna och så sa de plötsligt att jag skulle börja sjunga. När jag gjorde det kände jag verkligen fysiskt att huvudvärken försvann.

– Det går inte att förklara, men jag kände en värme och det liksom kittlades. Jag brukar säga att det kändes som att små myror kröp över mitt huvud. Men det var fantastiskt, jag fick känna att Gud helade mig, inte bara fysiskt utan också psykiskt.

Redan samma kväll slängde Therése bettskenan. Morgonen efter slog hon för första gången på tre år upp ögonen utan att känna huvudvärken.

– Jag har fått tillbaka energin igen och även mitt självförtroende och min glädje i musiken. I dag har jag kraft att träna, leva och göra allt det som en normal människa ska kunna göra. Allt det man inte får ta för givet.

Ungefär ett år har gått sedan undret skedde i Therése och Joakims vardagsrum. Nu sitter de brevid varandra i studion. De ler medan de vrider upp volymreglagen i redigeringsprogrammet och hör basen fylla rummet.

”If they ever see your face

they would also sing your grace

and then all would be said and done

Oh, Immanuel I just want them to know you like I do.”

Orden ljuder ur högtalarna.

– Jag vill uppmuntra andra att aldrig ge upp hoppet. Gud har sin plan. Sin klocka och han kommer aldrig för tidigt och aldrig för sent, även om vi tror det. Och även om han inte svarar som vi tror eller tänker oss, så svarar han alltid på våra böner. Ge aldrig upp!