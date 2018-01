Livsstil

På Cirkus stora scen står diplomaten Jan Eliasson. Det är Svenska hjältar-galan – Aftonbladets och TV4:s årliga prisceremoni där insatser utöver det vanliga uppmärksammas. Jan Eliasson berättar att tre miljoner flickor könstympas varje år, ofta med smutsiga rakblad och utan bedövning. En som outtröttligt kämpat mot detta är Gunilla Ek, barnmorskan från Valla utanför Katrineholm. Under publikens jubel får hon komma in på scenen och ta emot det nyinstiftade priset ”Årets kämpe för flickor.”

– Det var stort och kändes väldigt roligt. Jag har aldrig tänkt att jag skulle hamna på ett sådant ställe, på gala på Cirkus. Det fanns inte på min karta.

En video om Gunilla Ek spelas upp på den stora skärmen. Hon är på plats i Kenya, håller upp teckningar där hon ritat en bild av det kvinnliga yttre könsorganet under rubriken ”As God created the girl” och en bild av hur det ser ut hur hos en kvinna som blivit omskuren. Att sprida kunskap om könsstympning har blivit Gunillas livsuppgift – men inte en helt ofarlig sådan.

– Första gången jag var hos afarfolket i Etiopien var jag rädd att de skulle skjuta mig. Alla män från 16 år hade kalasjnikovs och skolan där vi befann oss var full av skjuthål.

Gunilla Ek var på plats för att ”gå emot” FGM - female genital mutilation. Som barnmorska på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm fick hon en chock när hon undersökte somaliska kvinnor och insåg att öppningen till deras vaginor inte var större än en penna. När hon sedan var på en föreläsning om könsstympning kände hon sig manad att använda sin kompetens både som lärare och barnmorska för att få ett slut på denna sedvänja.

– När jag under en by-barnmorskeutbildning i nordöstra Etiopien visade en bild på det kvinnliga könsorganet och sa ”Så här ser jag ut” började kvinnorna gapskratta, slå sig för knäna och göra visselljud. Och så sa en kvinna ”Vi kan göra dig fin för din man – vi ska ta bort allt där nere och du ska få akaciataggar”.

Efter en förlossning där kvinnan först sprättats upp med smutsig kniv används samma akaciataggar för att foga samman snittet, inte sällan med infektioner och dödliga blödningar som följd.

Gunilla Ek blev förfärad över att se detta på plats och var inte rädd för att ifrågasätta. Skratten hos den församlade skaran fastnade i halsen när hon började fråga hur många av kvinnorna som hade haft problem med att kissa, ha samlag eller föda barn. Smärtan och besvären var utbredda och så gott som alla var rädda för att dö i samband med sin förlossning. Flera mammor hade sett sina sjuåriga döttrar dö till följd av omskärelsen.

– Mot slutet av föreläsningen reste sig en kvinna och sa: ”Om det bara är problem, vad håller vi på med?” Hon fick en aha-upplevelse.

Tillbaka i Sverige fick Gunilla det glädjande beskedet att färre könsstympades i området efter att hon varit där, vilket gav inspiration att fortsätta. Sedan dess har Gunilla fortsatt att utbilda om FGM – och gjort starka intryck. Bland afarfolket var det flera som namngav sina döttrar efter henne.

– När jag kom tillbaka sju år senare, vid den tiden flickorna brukar omskäras, såg jag en liten Gunilla med sin mamma vid flodstranden. Direkt fick vi veta att flickan inte blivit omskuren. Det var den lyckligaste stunden i mitt liv.

Gunilla spricker upp i ett leende. Hon pratar engagerat och har skrivit ner hela sin historia för att inte glömma något viktigt från sitt händelserika liv.

När vi är på väg in på ett sidospår leder hon tillbaka samtalet till sitt manus och berättar om hur hon åkte ut med Trosgnistans mission till de kenyanska områdena Kuria och Massaj. Tidigare könsstympades 90 procent av flickorna där. Sedvänjan var synonym med flickans vuxenblivande och förberedelse inför giftermål och går 2 000 år bakåt i tiden. Gunilla berättar att traditionen har faraoniska rötter och att den är ett sätt att kontrollera att kvinnan är oskuld fram tills äktenskapet.

– Detta sker både hos kristna och muslimer, men det har inget med religion att göra. För många flickor är det självklart att bli omskurna eftersom deras mamma, mormor och mormors mor blivit det.

Omskärelsen av flickor i Kenya sker ofta i november eller december och följs av en stor fest. Flickorna målas vita i ansiktet – en symbol för renhet, runt halsen hänger girlanger av blommor och familjen säljer sina kor för att ha råd att fira. Gunilla fick höra om en av alla dessa flickor, vars underliv var näst intill omöjligt att reparera.

– Jag samarbetar med pastorer på plats och de ordnar boenden där flickorna kan gömma sig under de här månaderna för att slippa FGM. De har vägrat könsstympa sig och föräldrarna vill inte veta av sina ”orena flickor.” Nu samlar jag in pengar till skolavgifter för dessa flickor. Pengarna från mina föreläsningar och bokförsäljning går direkt dit.

I videon som visas om Gunilla på Svenska hjältar-galan berättar flera människor om hur viktig Gunilla har varit. En kenyansk man berättar att hon visat dem ljuset och offrat sitt liv för dem. ”Jag älskar henne verkligen” säger han. Vi får också se klipp med Gunilla ”in action”, när hon iklädd färgglada kläder står inför en folksamling och med pondus säger: ”We will stop FGM! Do you agree with me?”

– Jag känner mig som lilla David som går emot en Goliat. Bara en sten av de fem som David kastade träffade Goliat. För att krossa en 2000-årig tradition går det åt många stenar. Jag slänger och slänger och till slut börjat Goliat ruckas. Till slut kanske han faller helt.

Drivkraften att göra nytta har Gunilla haft med sig hela livet, likaså tron på Gud. Som tolvåring sa hon till vänner i Filadelfia i Valla att hon skulle bli sjuksköterskemissionär. Det kallet har tagit Gunilla över hela världen. 1975 åkte hon och hennes man folkabuss till Pakistan och på vägen delade de ut traktat på serbokratiska i forna Jugoslavien, vilket skickade dem till ett 20 dagar långt fängelsestraff.

– Jag satt bredvid en rånerska, en annan som slängt sitt barn i floden och en tredje som var prostituerad och hade knäckt käken på sin svärmor. Men man blir ju vän med alla och jag fick till och med hjälpa två som var sjuka ut ur fängelset.

Gunilla Ek är chosefri. Hon har både pondus och värme och jag frågar henne om hon inte är rädd. Var får hon sitt mod ifrån?

– Jag har gått igenom svårigheter, jag är inte rädd för något. Jag känner att jag får kraft ifrån Gud att göra det här. I söndags hörde jag en predikan utifrån bibelordet från Lukas 4:8: Den helige Anden har sänt mig att predika frihet för de fångna. Det är så det känns. Det där kanske blir ett bra bibelord att sluta din artikel med. Eller vad tror du?

