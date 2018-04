Livsstil

Under en spelfri söndag i Wimbledon 1979 förlovade sig Björn Hellberg med sin Inger.

– Det var den första juli och det skedde på puben The dog and the fox, berättar Björn Hellberg entusiastiskt.

– Tänk, på femtio år har jag inte missat en enda speldag i Wimbledon, fortsätter han leende medan Inger serverar nybryggt kaffe.

Paret tar emot i lägenheten på Reimersholme i Stockholm. De har varit gifta i 38 och de delar sin tid mellan hemmet i Laholm och den lilla, men mysiga lägenheten i Stockholm. Men nu var det länge sedan de besökte huvudstaden. En stroke kom emellan.

Inger Hellberg berättar hur hon för ett halvår sedan plötsligt låg på golvet utan att kunna röra sig. I huvudet snurrade en enda tanke.

– Jag tänkte bara att jag måste få tag på Björn, då kommer allt att ordna sig.

Efter stroken är Inger partiellt förlamad i vissa delar av kroppen. Vardagen är förändrad för paret, men livsglädjen tycks det inte vara något fel på.

– Jag och Inger och har varit ihop i snart 40 år och jag tror inte att vi haft ett enda gräl, konstaterar Björn Hellberg.

Det är lite ovant att höra den nästan sårbara ömheten i rösten hos tennisoraklet och den tidigare ”På spåret”-domaren. Men snart känner man återigen den publika Björn Hellberg när han i rasande takt visar prov på sin allmänbildning och sina imponerande fackkunskaper.

– Tidningen Dagen ja, det var Lewi Pethrus som grundade den och han har ju faktiskt skrivit en av de mest sjungna sångerna ”Löftena kunna ej svika”.

Du har en väldigt bred kunskap. Hur har du blivit så allmänbildad?

– Jag brukar säga att det aldrig är försent att lära sig. Man kan lära sig hela livet, det är ingen tom fras. Ju mer jag kan desto mer inser jag hur oändligt mycket mer man har att lära.

Lyssna på hela podden med Björn Hellberg här!



Björn Hellberg berättar med inlevelse om glädjen i läsandet, lärandet och det egna skrivandet. Just nu är han aktuell med deckaren ”Likspett” och sammanlagt har det blivit inte mindre än ett sextiotal böcker. En av hans deckare i Sten Wall-serien är dessutom förlagd i frikyrkomiljö.

– En av mina idoler var den store sångarfursten Einar Ekberg. Jag lyssnade vid ett tillfälle när han tolkade August Storms starka ”Tack, min Gud, för vad som varit!” och när jag hörde denna underbara barytonröst insåg jag plötsligt att här kan man bygga en titel och en hel intrig. Det var så boken ”Tacksägelsen” kom till. Den gavs ut vid millennieskiftet och handlar om vad som kan gå snett i religiösa kretsar.

Hur intresserad är du av religiösa frågor?

– De andra världsreligionerna tillhör de områden där jag inte är särskilt bevandrad. Däremot har jag en stor förståelse för kristen tro naturligtvis.

Det personliga förhållandet till tron är dock ambivalent för Björn Hellberg. Mannen som älskar tydliga fakta har svårt att veta hur han egentligen ska förhålla sig till frågan om Guds existens.

– Jag skulle aldrig fördöma de som är djupt troende, tvärtom tror jag att de vilar på en stabil grund. Men jag vågar heller inte avfärda dem som säger att livet tar slut efter detta. Vissa saker är antingen svart eller vitt men i det här fallet vågar jag helt enkelt inte ta ställning för eller emot.

Björn Hellberg tystnar ett slag medan Inger serverar påtår. På hennes handled skymtar Frälsarkransen, armbandet som den tidigare Linköpingsbiskopen Martin Lönnebo tagit fram för bön och meditation kring de olika pärlornas teman.

– Jag tycker om min frälsarkrans, det känns tryggt att bära den. Jag vill nog säga att jag har en tro i botten. Jag har samtal med någon däruppe och det är något jag känner mig hel utav, säger hon.

Brukar ni prata om existentiella frågor?

– Vi tycker om att diskutera det, säger Björn.

– Men det blir lätt lite kvasifilosofiskt. Det jag tror att vi båda tycker är viktigast är att vara en bra människa, att försöka att inte göra andra ledsna, fortsätter han.

Men när livet ställs på sin spets, som när din fru drabbas av en stroke, var vänder du dig då? Ber du?

– Det har varit en omskakande tid sedan Inger drabbades av detta. Men du förstår, om man inte ber regelbundet känns det nästan hädiskt att i ett krisläge plötsligt börja be. Det skulle kännas som att missbruka de eventuella krafter som finns där uppe.

Men Björn, det är ju som med lärandet och allmänbildningen – det är aldrig för sent att börja be.

– Det har ni så klart rätt i. Som barn bad jag alltid aftonbön. Men jag kom av mig någon gång i tonåren och har sedan inte lyckats ta upp tråden.

Som historiekunnig, hur mycket skulle du säga att kristen tro har påverkat Sverige?

– Jag skulle säga att det viktigaste som hänt i Sveriges historia är reformationsriksdagen i Västerås 1527. Därmed säger jag inte att det är rätt med protestantism eller katolicism, men reformationen utgjorde en sådan brytpunkt för Sverige.

– Sedan var det naturligtvis också oerhört banbrytande när Ansgar förde kristendomen till Sverige på 800-talet tillsammans med sin elev Rimbert och munken Witmar. Men om jag ska välja en enskild historisk händelse som påverkat Sverige så väljer jag reformationsriksdagen.

Den senaste tiden har böneutrop varit en stor diskussion. Hur tror du att det religiösa landskapet kommer att se ut i Sverige i framtiden?

– Kanske blir det en divergerad situation jämfört med tidigare. Jag tror att det kommer att bli allt mer viktigt att hitta en balansgång där vi kan vara öppna för andra kulturer utan att utplåna vår egen karaktär.

Hur har du det med Gud i dag?

– Ja, det är som det varit de senaste 60 åren. Jag håller det öppet. Det kan verka fegt att ta till harvärjan, men just i en sådan här fråga vågar jag absolut inte vara kategorisk och spekulera i sådant jag inte vet någonting om.

Björn Hellberg tar en djup klunk ur kaffekoppen. I augusti fyller han 74 år, men att trappa ner på takten har han inga planer på.

– Jag har aldrig tänkt på det här med ålder. Sedan 1959 har jag arbetat oavbrutet och gör det fortfarande. Jag har aldrig haft mer än två veckors semester, oftast bara en. Nu skulle vi för första gången ha rest bort i tre veckor men Ingers sjukdom gjorde att det inte gick.

Vad tror du händer efter döden?

– Jag tror ingenting där, men där får man verkligen hoppas att jag har fel. Och eftersom jag inte har några problem att erkänna när jag har fel så har jag säkert fel där också, säger han och skrattar.

Inger Hellberg brister ut i ett hjärtligt skratt hon med. Kanske är det just humorn som hållit deras relation varm och levande genom fyrtio år.

– Vi har väldigt roligt ihop, och tycker mycket om varandra. Sedan är förlåtelse självklart också jätteviktigt. Att be om ursäkt och också mena det. Många har svårt för det, men jag gör så ofta fel så jag tycker det är mycket lätt, säger Björn Hellberg och skrattar igen.