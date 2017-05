Bönens dag

Livsstil

Bönsöndagen

Tema: Bönen

Gamla testamentet: Första Kungaboken 3:5–14

I Gi­von vi­sa­de sig Her­ren för Sa­lo­mo i en dröm om nat­ten. Gud sa­de: ”Be om vad du vill. Jag skall ge dig det.” Sa­lo­mo sva­ra­de: ”Du vi­sa­de stor god­het mot din tjäna­re Da­vid, min far, ef­tersom han lev­de tro­get, rättfärdigt och red­ligt inför dig. Och du har hållit fast vid den­na sto­ra god­het och gett ho­nom en son som nu sit­ter på hans tron. Det är du, Her­re, min Gud, som har gjort mig till kung ef­ter min far Da­vid, och här står jag nu ung och oer­fa­ren mitt i det folk som du har ut­valt, ett folk så stort, så tal­rikt att det in­te kan räknas. Ge din tjäna­re ett lyhört sin­ne, så att jag kan ski­pa rätt åt ditt folk och skil­ja mel­lan gott och ont. Vem skul­le an­nars kun­na döma över ditt väldi­ga folk?” Den­na bön be­ha­ga­de Her­ren, det glad­de ho­nom att Sa­lo­mo bad om det­ta. Gud sa­de: ”Ef­tersom du bad om det­ta och in­te om ett långt liv el­ler om ri­ke­dom och in­te hel­ler om di­na fi­en­ders död ut­an bad om gåvan att ur­skil­ja vad som är rätt, så upp­fyl­ler jag nu din bön och gör dig vi­sa­re och mer in­sikts­full än någon har va­rit före dig el­ler kom­mer att bli ef­ter dig. Också det som du in­te har bett om ger jag dig, ri­ke­dom och ära i al­la di­na da­gar, mer än vad någon an­nan kung har haft. Och om du vand­rar mi­na vägar och rättar dig ef­ter mi­na bud och stad­gar, så som din far Da­vid gjor­de, skall jag ge dig ett långt liv.”

Episteltext: Romarbrevet 8:24–27

I hop­pet är vi rädda­de – ett hopp som man ser upp­fyllt är in­te något hopp, vem hop­pas på det han re­dan ser? Men om vi hop­pas på det vi in­te ser, då väntar vi uthålligt. På sam­ma sätt är det när An­den stöder oss i vår svag­het. Vi vet ju in­te hur vår bön egent­li­gen bör va­ra, men An­den vädjar för oss med rop ut­an ord, och han som ut­fors­kar våra hjärtan vet vad An­den me­nar, ef­tersom An­den vädjar för de he­li­ga så som Gud vill.

Evangelietext: Matteusevangeliet 6:5–8

När ni ber skall ni in­te göra som hyck­lar­na. De äls­kar att stå och be i sy­na­go­gor­na och i gathörnen för att människor­na skall se dem. San­ner­li­gen, de har re­dan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kam­ma­re, stäng dörren och be se­dan till din fa­der som är i det fördol­da. Då skall din fa­der, som ser i det fördol­da, belöna dig. Och när ni ber skall ni in­te rabb­la tom­ma ord som hed­ning­ar­na; de tror att de skall bli bönhörda för de många or­dens skull. Gör in­te som de, ty er fa­der vet vad ni behöver re­dan in­nan ni har bett ho­nom om det.

Psaltaren: Psalm13

För körle­da­ren. En psalm av Da­vid. Hur länge skall du glömma mig, Her­re? Hur länge skall du dölja ditt an­sik­te? Hur länge skall tan­kar­na ma­la, mitt hjärta ängs­las dag ef­ter dag? Hur länge skall min fi­en­de tri­um­fe­ra? Se på mig, sva­ra mig, Her­re, min Gud! Ge ny glans åt mi­na ögon, låt mig in­te som­na in i döden, låt in­te min fi­en­de säga att han be­seg­rat mig, mi­na ovänner jub­la över mitt fall. Jag li­tar på din god­het, mitt hjärta skall jub­la över din hjälp. Jag vill sjunga till Her­rens ära, ty han är god mot mig.