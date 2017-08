Därför hyllas Diana som ett helgon

Livsstil

– Diana var den oskyldiga flickan som sveks av prins Charles och vi lät henne bli missbrukad när allt hon ville var att rädda oss från aids och landminor, säger professorn i religionshistoria vid Oslo universitet, Dag Øistein Endsjø, i ett försök att beskriva den allmänna opinionen efter prinsessans död.

– Hon hyllas som en martyr för den moderna världens girighet men var inte desto mindre en del av just denna kultur. Hon var prinsessan Versace som skulle rädda världen, säger Endsjø och hänvisar till att Diana själv ”levde ett lyxliv och omgav sig med kändisar och mångmiljonärer”.

Hon var mån om sin status som offer i medierna medan hon i själva verket var en av världens mäktigaste kvinnor. Just denna motsättning och det oklara förhållandet mellan makt och maktlöshet gör att alla kan spegla sig i henne, tror han.

– Jag minns att jag läste en intervju med en fattig kvinna i Bangladesh som sa att ”Diana var precis som jag”.

– Dianas död utlöste en enorm kraft. I sociala medier ledde hennes död till en kedjereaktion och en unik, kollektiv sorg, säger Hans-Christian Vadseth, på 1990-talet Verdens Gangs korrespondent i London och nu rådgivare i konsultföretaget First House.

Den 31 augusti var det 20 år sedan bilolyckan i Paris. En hel värld lärde sig uttrycket ”paparazzifotograf”. Följande vecka vallfärdade tre miljoner människor till London för att lägga ned blommor vid den kungliga familjens bostäder och seriösa­ tidningar diskuterade om prinsessan borde kanoniseras. ”Candle in the Wind” blev världens mest sålda singel sedan Bing Crosbys ”White Christmas” (1942).

Alla de spontana sorgereaktionerna och avtrycken i populärkulturen fick den katolska journalisten Margaret Hebblethwaite att dra slutsatsen att en ”kult har vuxit fram”. Hon påminde om att flera vackra, kungliga kvinnor som älskat de fattiga blivit kanoniserade i den kristna traditionen.

Också i Skandinavien var sorgen stor. Sveriges bidrag till Eurovisionsschlagerfestivalen året därpå (Jill Johnsons ”Kärleken är”) handlade om ängeln Diana som lämnat oss alltför snabbt men som i gengäld ”lämnade sitt leende på vår jord”.

En anglikansk biskop uttryckte så småningom bekymmer för det han kallade ”falsk helgondyrkan”.

Sommaren 2017 väcktes minnena av ”folkets prinsessa” till liv igen, bland annat genom flera dokumentärfilmer. Dianas söner, William och Harry, medverkade i filmen ”Diana – our mother, her life and legacy” som visats i brittisk tv.

– Diana uppfattades som ”folkets prinsessa” och utmanade den etablerade maktapparaten, något som slog an speciellt i England där klasshierarkin fortfarande gör sig gällande, säger Hans-Christian Vadseth.

Han menar att Diana efter sin död uppfattades som ”en martyr för kampen mot det hierarkiska England” och berättar att ilskan efter Dianas död först och främst riktade sig mot etablissemanget, alldeles särskilt den brittiska kungliga familjen.

– Folket upplevde att Diana, som själv kom från eliten, brydde sig om deras problem. Hon var öppen och ärlig och stod därmed i kontrast till den högtidliga engelska monarkin, fortsätter han.

Vadseth säger att Dianas folklighet på sätt och vis påminner om Donald Trumps.

– Kommunikationsmässigt är Donald Trump som Diana i karikerad form. Han har medel som hon inte förfogade över, framför allt sociala medier. Han använder dem till att tala direkt till sina anhängare hellre än att använda maktapparatens vanliga kommunikationskanaler. Han utnyttjar denna väldiga potential, som också Diana var medveten om, säger han.

Dag Øistein Endsjø hävdar att Dianas helgonstatus säkrades inte minst genom hennes tidiga död.

– Innan hon dog kritiserades hon både för extravaganserna och för otroheten. Efteråt riktades fokus mot hennes utstrålning, moderskärlek och välgörenhetsarbete, säger han.

Hans Christian Vadseth ser helgondyrkan av Diana i de kommersiella värderingarnas ljus.

– Media fångade upp folkopinionens raseri och sorg och utnyttjade de stora, kommersiella möjligheterna som Dianas död gav, säger han.

I boken ”Diana– the making of a media saint” beskrivs Diana som ett postmodernt helgon. Medan traditionella helgon gärna levde asketiska, dygdefulla och oegennyttiga liv var Diana öppen med sina fel och brister. Mäktig och ynklig på en gång.

Postmodernismen är ett mångtydigt begrepp men det pekar på det växlande och ofullständiga tillstånd som präglar den moderna världen. Det finns inte längre en sanning, bara olika berättelser och sätt att återge dem.

– Under dessa omständigheter kunde Diana, med alla sina motsägelser, iscensätta sig själv gång på gång, säger Hans-Christian Vadseth.

– Diana var unikt duktig på att bjuda på sig själv och framställa sig på ständigt nya sätt. Hon var en oskyldig jungfrubrud, en bedragen hustru, ett offer för anorexi och bulimi och en viktig humanitär aktör. Dessa roller och berättelser var inte nödvändigtvis konsistenta över tid men det brydde sig varken medierna eller folkopinionen om.

I boken ”Diana – the making of a media saint” jämförs Diana med moder Theresa som dog en knapp vecka efter prinsessan: ”Medan Diana letade efter Gud i sig själv blickade moder Theresa mot himlen. Där Diana såg en vacker mänsklighet såg moder Theresa syndiga människor och där Diana såg unika, värdefulla personer såg moder Theresa Kristus”.

På det viset är Diana ett typiskt helgon för moderniteten, en figur som finner mening och frälsning i sin mänsklighet, inte i det eviga och gudomliga.

Boken visar också en annan motsättning som Diana tycks upphäva: välgörenhet som konsumtion, försäljning som humanitär insats: ”Västvärldens människor ger till välgörande ändamål genom att konsumera bilder, t-shirts och CD-skivor av Diana… I västvärlden är välgörenhet byggd på begärets generation och helgonstatus uppnås genom överdriven konsumtion”, heter det i inledningen till boken.

– Helgon och idoldyrkan handlar om att ha någon att jämföra sig med och någon att bli inspirerad av, säger Fanny Duckert, som är professor i psykologi vid Oslo universitet.

Fanny Duckert menar att Dianadyrkan­ har paralleller till helgondyrkan i katolska kyrkan.

– I vår moderna tid är religion mindre viktig och därmed letar man efter liknande impulser genom person- och kändiskult, fortsätter hon och lägger till att skönhet alltid har varit ett viktigt element i detta sammanhang.

– Vi människor är predisponerade till att tänka gott om vackra människor, säger Duckert.

– Och vacker det var hon.

Ingeborg Misje, Vårt Land

Översättning: Elisabeth Sandlund