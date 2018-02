Livsstil

Bromma. För två år sedan fylldes Stockholms gator under en vecka i maj av människor i fjäderboa och glitterhattar. Eurovision var i stan efter att Måns Zelmerlöv kammat hem segern i Wien året innan och ingen var gladare än Frida Igefjord. Men det var innan hon kollat sitt schema för pastorsutbildningen.

– Jag hade flyttat till Stocpkholm, Eurovision var i Stockholm och då insåg jag att jag ska åka på tyst retreat, i Halmstad.

Frida gör en uppgiven gest. Vi sitter hemma i studentrummet i Bromma i Stockholm, omringade av Melodifestivalmössor, flaggor och VIP-pass från olika Melodifestivalomgångar. Ingen som kommer hit kan missa Fridas stora schlagerintresse.

– När jag berättade för mina klasskompisar att retreaten krockade med Eurovision möttes jag av skratt, men sedan var det en som sa: Hallå, Frida mår dåligt över detta på riktigt.

Och det var helt sant. Så pass att Frida gick till sina lärare och berättade om problematiken.

– Mina lärare var förstående och löste det genom att jag fick åka på en annan retreat. Jag blev så imponerad över deras agerande, att de inte direkt avfärdade mitt intresse som många andra gör.

– Så under Eurovisionveckan hade jag kyrkohistorietenta på måndagen och sedan gick jag ”all in”.

Att gå ”all in” när det gäller Melodifestivalen och Eurovision innebär för Frida att hon följer medierapporteringen, går på SVT:s presskonferens och själv både bloggar och poddar om schlager. Dessutom pysslar hon – gör egna flaggor, vimplar och andra dekorationer. Och sedan ställer hon till fest.

– Jag älskar fest och färg och tack vare Mello går det att göra roliga lördagskvällar. Jag brukar bjuda hem folk, baka och fixa massa pyssel.

Frida har ordnat Mello-fester sedan tonåren. Första gången hon fastnade för schlager var när Charlotte Perelli (då Nilsson) vann Eurovision i Israel 1999 med ”Take me to your heaven”. Frida fångades av folkfeststämningen och i takt med att hon fått fler och fler att dela intresset med, har det växt sig starkare.

– När jag gick bibelskola på Bjärka Säby träffade jag Lina som också älskade Mello, så vi pratade mycket om det. Sista kvällen på bibelskolan sammanföll med Eurovisionfinalen och för mig och Lina var det självklart att vi skulle titta, men det var det inte för de andra 20. Men vi bakade och ordnade fest så till slut satt hela internatet och kollade på Eurovision.

Festfixeriet kommer Frida ta med sig när hon om ett och ett halvt år examineras från ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) och blir färdig pastor.

– Jag älskar församlingen, det är som en folkfest över åldrarna där man samlas för att fira. När jag jobbade som ungdomspastor i Nässjö gjorde vi en påskfest för alla generationer med konfetti och grejer. Sådant älskar jag. Vem blir inte glad av konfetti liksom?

Frida skrattar. I sin soffa har hon en kudde med texten ”loads of love & good vibes” och det sammanfattar henne väl. Den positiva inställningen tar hon med sig in i Melodifestivaltittandet.

– Det är jättetråkigt att det är så mycket skitsnack kring Mello. Många skriver saker som ”det var det falskaste jag hört” och ”så där kan man inte se ut”. Varför skriver man så?

– När jag bloggar eller poddar om Mello vill jag ha en positiv ton och lyfta fram det som är viktigt, kul och intressant. Det är klart att man kan kritisera, men man behöver inte vara elak. Jag försöker hylla det jag tycker är bra. Som kristen, eller som människa över lag, måste vi uppmuntra och tala gott om varandra.

På lördag kommer Frida sitta bänkad framför tv:n. Under bidragen råder koncentrerad stämning, men när favoriterna uppträder åker ballonger och vimplar fram. Musiken är viktig, men inte det viktigaste. Frida gillar snarare hela konceptet kring Melodifestivalen – glädjen, gemenskapen – att alla får vara med. Nu ser hon fram emot en härlig schlagervår.

– Efter jul och nyår är det många som klagar på att mörkret börjar. Men då säger jag ”Nej, det är nu glittret börjar.” Vi behöver något att samlas kring under vintermånaderna.

Vem vinner årets Melodifestival?

– Efter finalen förra året där Benjamin Ingrosso kom femma sa jag att han kommer komma tillbaka nästa år och då vinner han. Kan jag byta nu? Nej, jag får stå mitt kast. Så jag säger Benjamin Ingrosso.

Vi får se om Frida Igefjord får rätt i sin gissning. På lördag inleds Melodifestivalkavalkaden i Karlstad och Benjamin Ingrosso står på scenen med låten ”Dance you off”. Han tävlar bland annat mot matgurun och katoliken Edward Blom, veteranen Kikki Danielsson och norska Kamferdrops.



