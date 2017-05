”Gud är med på resan, jag är mer en passagerare”

Livsstil

Nyåret då 2012 skulle bli 2013 sitter Boris René kostymklädd på en klubb i centrala Stockholm. Det ska bli modevisning och han har satt sig på raden längst fram. Han och hans kompisar hade han en tradition av att fira nyår i Stockholm.

Plötsligt hände dock något som inte ingick i planerna för firandet. En kvinna kom och satte sig brevid Boris. Hon hälsade artigt. Men mitt i modevisningen hände något märkligt. Kvinnan i fråga började tala om saker som Boris länge grubblat över och funderat på, saker som ingen annan än han själv kände till.

– Plötsligt sa hon till mig ”Gud älskar dig jättemycket och under 2013 kommer han att visa dig helt nya saker”. Jag kände bara, vad händer nu? Sedan började hon att profetera över mig. Det var som att jag hade skrivit en dagbok som bara jag och Gud kände till men hon prickade in grej efter grej. Det var ett sådant allvar i stunden - som att tiden stod till, berättar Boris René.

– Det kändes aldrig obehagligt. Jag kommer ju från en kristen bakgrund och förstod att det här var på riktigt. Efter den händelsen började jag diskutera med min kompis om vi inte borde låta döpa oss, fortsätter han.

Vi möter Boris René i en musikstudio i Örebro. Några år har gått sedan det dramatiska mötet på modevisningen i Stockholm och mycket har hänt i Boris liv. Både i hans tro och i hans karriär som artist.

– Jag tycker att min kristna tro har tagits emot på ett väldigt positivt sätt. Folk vet att Boris är Boris och de bemöter mig och min tro med stor respekt, berättar han medan han slår sig ner i den inspelningsstudio där han just nu håller på att spela in ny musik.Så småningom kommer en ny singel Och just nu är jag ute mycket och spelar. I sommar ska jag bland annat spela på Allsång på Skansen för barnen, och på Victoria-dagen. Det känns jättekul!

Vad tror du att det är som du förmedlar som människor uppskattar så mycket?

– Jag tror att det ligger en positiv energi i min musik. Jag försöker att vara mig själv och se det positiva i livet.

Varifrån kommer den här positiva livssynen?

– Det är min mammas värderingar som ligger till grund för allt. Hon har lärt mig mycket om vad livet innebär och att kunna se glädjen i det lilla.

– Jag har vuxit upp utan min pappa så min mamma har betytt otroligt mycket för mig. Hon har liksom varit ”two in one” och tagit ansvar som en pappa också. Jag är jättetacksam över att jag fått växa upp med henne.

Boris René tittar ur genom de sneda takfönstren i den fräscht inredda studion. Majhimlen är blå men kylig. En fotbollsplan breder ut sig längre bort.

Fram tills alldeles nyligen har det mesta i Boris Renés liv kretsat just kring fotboll. Han har spelat på elitnivå och haft klubbkontrakt både med Örebro SK och Degerfors IF. En period var han dessutom utlånad till isländska KA Akureyri. Beslutet att lägga till slut fotbollsskorna på hyllan för att fullt ut satsa på musiken var inget enkelt val.

– Det var ett jättestort beslut. Men jag hade funderat på det en längre tid.

Hur mycket spelar Gud in när fattar viktiga beslut?

– Oj, jättemycket. Jag tar inte ett sådant beslut utan honom. Jag försöker att leva mitt liv tillsammans med Jesus och i varje beslut försöker jag väva in honom.

– Jag brottades mycket innan. Men när jag väl hade bestämt mig så kände jag gång på gång att det var rätt. Fotbollen har gett mig så fantastiskt mycket, men jag saknade energin och drog på mig småskador och när jag sedan la av var det faktiskt en stor lättnad. Jag ser det som en bekräftelse på att det var rätt val, säger Boris René och ler hans näst in till patenterade leende.

Han gör ofta det. Ler alltså. Det finns en lättsamhet i hans sätt att tala och berätta. Med tydliga gester och sprittande energi beskriver han hur han lyssnar in Gud, som att det vore den enklaste och naturligaste sak i världen. Samtidigt är han tydlig med att det är i livets tuffare perioder han upplevt Gud som starkast.

– Oftast förstår man det först i efterhand. I mina motgångar har jag upplevt att Gud är med mig som mest. Som när jag blev utlånad till Island till exempel.

Sessioren i den islänska fotbollsklubben såg på pappret ut som ett nederlag. Spelare som lånas ut är oftast de som inte riktigt passar in i sitt nuvarande lag. För Boris René blev dock tiden på Island en av de viktigaste perioderna i hans liv.

– Jag hade gjort det jag älskade, spelat fotboll och levt drömmen. Men jag upplevde ändå en slags tomhet. På Island fick jag tid att tänka efter. Jag tror att man kan säga att det var där jag på riktigt lärde känna Gud.

Boris berättar att hans mamma brukar säga ”Glöm inte bort Gud”. Inför resan ekade de orden i hans medvetande. Dessutom hade hon skickat med honom en bibel.

– Hon gav den till mig och sa. ”Läs den om du vill, du bestämmer. Men nu har du den i alla fall”. Jag hade inte vågat läsa Bibeln tidigare. Jag kände liksom på mig att Bibeln var en brinnande bok som skulle förändra saker i mitt liv. Och jag hade inte varit redo för det än.

– Men på Island började jag läsa. Jag hade väldigt mycket fritid vid sidan om träningarna och aktiviteterna med laget. Då kunde jag sitta och läsa och umgås med Gud. Och efteråt har jag insett att jag och Gud behövde den tiden ihop. Att vara ensam med honom var det bästa jag kunde göra.

Men hur gick det då efter det där mötet på klubben med modevisningen? Jo, kvinnan fick rätt. Mycket hände i Boris Renés resa i tron under 2013 och den åttonde oktober samma år nedsäktes han och han bästa kompis i dopgraven i Filadelfiakyrkans i Örebro. Troshandlingen blev en tydlig markör för att en ny fas i livet hade inletts.

– Dopet har betytt jättemycket och det har hänt väldigt mycket sedan dess i min gudsrelation.

Hur präglar tron din vardag?

– Jag försöker att starta och avsluta varje dag med bön. Bibeln försöker jag också att läsa dagligen, men du vet hur det är. Det går upp och ner. Men bönen känner jag att jag aldrig vill tumma på.

Vad upplever du i bönen?

– Ett lugn. Ibland behöver jag inte säga ett ord, det räcker att bara få vara i hans närvaro.

Den närvaron vill Boris René att fler ska få uppleva. Och den 26 maj uppträder han på Stortorget i Örebro tillsammans med bland andra de kristna rapparna Sebastian Stakset och Allyawan i ett ekumeniskt arrangemang från stadens kyrkor.

– Det är ett event som handlar om att sprida kärlek, konstaterar han.

Hur har du det med Gud i dag?

– Tack och lov så har jag det bra. Min resa fortsätter och jag försöker att ta nya steg tillsammans med honom. Jag vill låta Gud guida mig, han är med på resan och jag är mer en passagerare.