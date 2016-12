Gud visade vägen ur missbruket för Nina och Peppe

Livsstil

– Vi vill finnas för dem som Gud har lagt på våra hjärtan, de trasiga. För vi vet hur det var att inte har någonstans att fira jul, säger Peppe.

Vissa människor drabbar en lite extra när man möter dem. Sådana är Nina och Peppe Eriksson. Det är full fart från första sekunden. Telefoner ringer, hunden dyker in i samtalet, de tycker olika hit och dit och varvar skämt och allvar om vart annat. Det är färgstarkt, glatt och väldigt kärleksfullt. Inga masker, utan ärligt och pang på.

– Det finns ett amerikanskt ordspråk som säger, "I keep you wild, I keep you safe", och lite så är det. Vi kompletterar varandra, säger Nina och skrattar, och det är ingen tvekan om vem som har vilken roll i deras relation.

De har varit ett par i tolv år nu, ända sedan de lärde känna varandra över en flaska sprit på en busshållplats i Skellefteå. Det var 2004 och Nina hade då varit sprutnarkoman sedan 17 års ålder. Peppe, som hade börjat röka hasch som 14-åring, hade gjort en snabb karriär inom både droger och våldsam kriminalitet. Båda var utagerande och aggressiva och blev snart ett par som folk gick omvägar för att slippa möta. Det var speciellt Peppe många var rädda för, och ju mer droger han tog desto farligare blev han. En kombination som ledde till närmare 30 fängelsestraff och många jular bakom lås och bom.

– Jag kommer ihåg ett år när jag satt på Kumla, då Frälsningsarmén kom klockan halv fem för att spela och sjunga för oss. Då öppnades alla celldörrar på glänt, låsta med en spärr utifrån, bara så pass att vi kunde höra dem sjunga ute i korridoren. Det var all jul vi fick det året, säger han.

Nina satt aldrig på anstalt, även om hon underhöll sitt missbruk genom kriminalitet, men varje jul blev en smärtsam påminnelse om det liv hon haft som liten. Trygga jular med familjen, långt från det hon liv hon som vuxen valde att leva.

– En jul cyklade jag runt i stan en hel dag för att jag inte visste var jag skulle ta vägen. En annan gång satt jag själv i en lägenhet. Jag hade en enda clementin som jag delade upp i klyftor, och jag kommer ihåg att jag kände mig så missanpassad och olycklig, säger Nina.

Hennes telefon ringer och hon går iväg och tar ett jobbsamtal. Nina arbetar som informatör inom LP-verksamheten som bedriver missbrukarvård på kristen grund. Hon är även föreståndare för Deborahuset, som arbetar med att stötta kvinnor på väg ut ur beroenden. Peppe är föreståndare för LP-kontakten i Skellefteå, och även engagerad på riksnivå.

Nina har varit drogfri i elva år nu. Peppe kom snart efter. Det var efter ett självmordsförsök, som Nina på eget initiativ sökte hjälp på Lillviks behandlingshem. Hon hade hört talas om det ett par år tidigare, att där kunde man få hjälp. Och det poppade upp i hennes huvud, efter den där vinterdagen då hon suttit och supit med sina kompisar vid älven i Skellefteå. Hon hade ramlat i det iskalla vattnet, eller det var det hon trodde. En vän berättade senare att hon faktiskt hade gått rakt ut över kanten, som om hon visste precis vad hon gjorde.

– Jag kvicknade till när jag låg i älven och försökte klösa mig upp på isen. Jag höll på att drunkna och skrek rakt ut från mitt hjärta, mitt innersta, "Gud – hjälp mig". Och han hörde mig. Och jag har alltid tänkt på det så. Att jag sedan bad en frälsningsbön när jag kom till Lillvik påverkade mig inte lika mycket, inte heller när jag döptes. Utan det var där i älven min överlåtelse skedde. Det var mitt vuxendop.

När Nina kom till behandlingshemmet började hennes vandring framåt med små, små steg. En månad blev hon lovad att stanna, men ingen av hennes bekanta trodde att hon skulle greja det. De slog till och med vad om det.

– Jag var ganska våldsam som person, och var rätt bråkig och störig och svor mycket när jag först kom dit, men insåg snart att jag hade ingen annanstans att gå.

Och när Nina förstod att personalen faktiskt inte var en skock idioter som bara försökte få henne att göra sådant hon inte ville, utan att de hade en tanke och verkligen ville hjälpa henne, så tvingade hon sig själv, och den tuffa identitet hon haft i missbruket, att foga sig.

Just då hade hon och Peppe brutit, men när han, som då satt inne för 29:e gången, förstod att vägen tillbaka till Nina gick via att skriva in sig på behandlingshemmet bredvid hennes, Torpa, så chockade han fängelsepersonalen genom att be att få avsluta sitt straff där. Till en början brydde han sig inte så mycket om allt prat om tro, men till slut drabbades även han, om än motvilligt, av samme Jesus.

– Jag var inte alls beredd. Min plan var ju bara att träffa Nina och få henne att falla för mig igen, säger Peppe och skrattar till.

– Och jag tyckte det var jobbigt när alla hela tiden sade att Jesus älskade mig. Alla andra hade ju i alla år sagt det motsatta.

Men på en kvällssamling märkte han plötsligt hur benen reste sig, han beskriver det så, och ledde honom fram genom rummet.

– Jag knäböjde inför ett kors och de som ledde samlingen lade sina händer på mig. Och då var det som att allt lossnade. Jag började gråta. Inom mig bar jag så mycket ilska, så mycket sorg och en dålig självbild, men det var som aceton på nagellack. Det blev rent. Och efteråt tänkte jag "det här släpper jag aldrig".

Och trots att de i sin relation skadat och gjort varandra väldigt illa, så hittade Peppe och Nina, en väg tillbaka till varandra igen och till en ny vardag. På midsommardagen 2006 gifte de sig och började ett nytt, drogfritt liv ihop.

– Men det är häftigt hur Jesus jobbar. Han känner oss väl och möter oss där vi är. Han var tvungen att ruska om mig ordentligt för att jag skulle fatta. Hade han bara petat på mig, som han gjorde med Nina i början, så hade jag gått rakt ut i missbruket igen. Hade han gått på Nina på samma sätt hade hon blivit rädd. Hon behövde gå med små steg.

Det har inte varit en enkel resa efter det, utan de har fått jobba sig framåt. I dag bor de i ett hus i Klutmark utanför Skellefteå med både hundar och katter, och ett gulprickigt kök. De berättar för mig hur deras första, nyktra jular mest handlade om att gå runt hemma i mysbrallor, till att jularna sedan blev den tid på året då de jobbar som mest. Eller "tjänar", som Nina väljer att kalla det, då de väljer att helt finnas till för andra. De tre senaste åren har de ordnat julbord i pingstkyrkan, med mat som skänkts från olika aktörer i Skellefteå.

– För många av dem som Nina och jag möter i vårt arbete är julen en ­ångesthögtid, det finns en trasighet runt julen, eftersom många far illa då. Ensamheten är så påtaglig, säger Peppe.

Och från att i många år ha varit en jobbig högtid med mycket skuld och skam även för dem själva, så är den i dag en glädjetid. I samarbete med Stadsmissionen och Scandic hotell har de i flera år fått vara med och dela ut hundratals julklappar till familjer som inte har råd att köpa egna.

– Många har heller inte råd att köpa julmat, och vi har haft över hundra gäster på våra julfiranden.

Men det är inte bara missbrukare som kommer till LP-kontakten, utan även många andra som är ensamma eller behöver hjälp. Som Andy och Fatima, ett gift par som kom till Sverige som flyktingar i april. Det är med dem och deras femårige son som Nina och Peppe ska fira jul i år.

– De kom till LP när vi delade ut mat, och vi fick presentera Jesus för dem. De var muslimer förut, men har gått med i vår kyrka. I somras slängde Fatima sin slöja, och i september fick jag vara med och döpa dem, säger Peppe.

– Det blir deras första jul och vi ska fira en svensk jul med dem. Jag är grym på att vara tomtemor, säger Nina och berättar hur hon lovat att visa dem hur man bakar pepparkakshus.

– Men jag vill inte framstå som supergod nu, lägger hon till och skrattar ett av sina stora skratt.

– … som att jag bara bakar pepparkakor med barn och så. Jag är en tjej med attityd, säger hon och skrattar igen.

Och även om hon i rollen som "tomtemor" säkert får rycka in och dela ut julklappar till grannens barn i år igen, så blir det inte många paket hemma hos dem själva.

– Jag älskar julklappar, men som världen ser ut så är det något vi har valt bort. Jag köper paket till mina brorsdöttrar men mina föräldrar och min bror får typ en åsna i Afrika, eller så planterar jag ett träd åt dem eller något, annars skulle jag inte kunna leva med mig själv. Och fokus blir ju helt fel om det bara handlar om julklappar.

– Jag är heller inte så mycket för presenter, säger Peppe. Jag är bara tacksam att jag är drogfri, nykter och lycklig. Jag har redan fått den ultimata julklappen.

Men Peppe skulle gärna se att det bibliska perspektivet och julevangeliet fick ta lite större plats i svenskarnas firande i år.

– Vi firar ju jul för att Jesus kom hit och förändrade världen. Det handlar inte om att sälja julpynt, eller att vi kollar på Kalle Anka klockan tre och äter en massa mat.

Nina håller med.

– För även om mina barndomsjular var underbara, så fattade jag ju inte då varför vi firade. I år firar vi jul med Jesus, för att vår frälsare föddes, och då får Jesus stå i centrum, säger hon.