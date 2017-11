Han är orädd för Jesu skull

Livsstil

Läser man Bibeln är det så enkelt: Jesus skapade revolution där han gick fram. Han helade och upprättade människor, mötte alla behov, och folk samlades omkring honom i tusental. Sen lämnade han jorden med en passning vidare till alla som tror: Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Dessa tecken ska följa den som tror, ni ska driva ut onda andar och lägga händerna på de sjuka så att de blir friska.

En enda fysisk person i form av Jesus Kristus vände upp och ner på samhället i sin samtid. Vad skulle då inte hända om 1,9 miljarder kristna levde precis så som Jesus har kallat oss till? Vad skulle hända om alla i min församling tog uppdraget på fullt allvar? Ja, varför gör vi inte det? Är det mod som fattas oss?

Jag bestämde mig för att fråga Rickard Lundgren. I snart 30 år har han verkat som evangelist och församlingsgrundare i 46 länder. Han har sett Guds mirakulösa ingripanden med egna ögon, händelser som verkligen har trotsat naturlagarna, som att köra 100 mil i minibuss utan att något bränsle förbrukas och servera soppa till hundratals utsvultna flyktingar ur bara tre halvfyllda hinkar. Han måste väl ändå vara modig?

Men Rickard skrattar.

– Jag kände mig inte alls modig när soppan förmerades. Tvärt om tänkte jag så svenskt, att när som helst kommer soppan att ta slut och då kommer dom att slå ner mig!

Rickard pratar hellre om att vara orädd. Något som han mer eller mindre tvingats till att vara både i sitt privata liv och i sin tjänst. Han har sett döden i vitögat många gånger, han har sett pastorer förföljas och dödas, han har sett barn på missionsfältet dra sitt sista andetag i hans armar.

– Men när min egen fru svävade mellan liv och död under 291 dagar efter att ha fått in en gallsten i bukspottskörteln, då blev mitt frågetecken vänt mot Gud. Har du Gud inga problem med att hon ligger i konstant smärta och lider efter 34 operationer, kallbrand i buken, blodproppar i ben och lungor, blodförgiftningar och otaliga läkarfel?

Ja, Rickard Lundgrens liv hade kunnat vara en enda lång segerhistoria om att leva som Jesus lär och se Gud göra under varje dag – om det inte hade varit för den lilla detaljen: hans familj. Hustrun Karin överlevde men diagnosticerades senare med kronisk leukemi och kämpar nu dagligen med cellgifternas biverkningar.

Att få se Gud göra stora under i andra människors liv men inte se undret i sitt eget liv är plågsamt motsägelsefullt. Hur hanterar du ditt varför?

– Jag har bestämt mig för att leva med den frågan men inte söka svaret på den. Ordet säger att Gud är god och hans godhet står över människors livsöden. Gud är ingen dubbelnatur. Även om han tillåter det ena eller det andra att ske så är han ändå god, säger Rickard.

Men familjens prövningar slutar inte här. Sonen Lukas 15 år är multihandikappad med Downs Syndrom och autism och kan inte tala. Dottern Hanna 19 år har utvecklat så svår psykisk ohälsa under mammas sjukdomstid att hon idag är inskriven på psyket.

– Det låter kanske hemskt att säga men vi hade varit lyckliga med leukemin, min fru och jag, om bara vår dotter inte hade tagit sån skada av detta, säger Rickard.

Jag känner att jag själv blir upprörd. Hur kan Gud tillåta att detta drabbar en familj som så tydligt tjänar och bygger Guds rike? Samtidigt vet jag att det är ju inte så det fungerar, att goda gärningar skulle ge någon slags fribiljett från sjukdom och prövningar. Men ändå.

Och så tänker jag ett varv till, som flitig konsument av amerikanska deckare och kriminalfilmer där skurken ofta tar till det fulaste knepet av alla för att komma åt hjälten, han ger sig på de nära och kära. Kanske är det precis likadant när man tar Jesu uppdrag på fullt allvar och arbetar för Guds rike? Det finns en fiende som gör allt för att slå ner oss, för att slå där vi är som mest känsliga.

Vilket pris är jag då beredd att betala för att göra det Jesus har kallat mig att göra? Hur mycket får det kosta? Här handlar det väl verkligen om att våga vara modig?

Men Rickard väjer ändå för ordet mod.

– Orädd är jag, för jag vet att Jesus har sänt mig och gett mig ett mandat att faktiskt kunna utgöra en skillnad. Han känner till motståndet och vet hur livet ser ut i morgon. När jag går till handling, om det så är att etablera en ny kyrka, evangelisera en ockult landsby eller bara att be för en sjuk person så fyller Jesus mig med kärlek – och den kärleken driver ut all fruktan, säger Rickard.

Han har aldrig gjort något i Jesu namn och samtidigt känt sig rädd.

– Det vore att tvinga mig själv till något jag inte har tro för. Det ser måhända modigt ut i andras ögon, men jag har inte gått in i satsningen med frågan: törs jag eller inte? Därför har heller inte något unikt mod behövt resa sig. Men tro, frid och kärlek har rest sig.

Att prövningar och lidande skulle komma som en direkt konsekvens av att arbeta för Guds rike är en tankegång som Rickard inte köper rakt av.

– Det kan lätt smyga sig in en sådan exklusivitet om min fru fick leukemi bara för att vi aktivt utövar mission. Det är för enkelspårigt. Vad skulle det säga om alla andra som drabbas av leukemi?

Rickard berättar om sina vänner och mentorer som under 30 års tid lärt honom att grunda församlingar, driva ut demoner och be för sjuka. Vänner som alla lever med lidande och förföljelse av olika slag. Vid ett tillfälle för sisådär 20 år sedan satt Rickard på en hemlig konferens på ett hotellrum i Nordvietnam tillsammans med 32 andra evangelister. En efter en berättade tragiska historier om förföljelse och lidande och man grät och bad för varandra.

– Själv kände jag mig ganska deppig efter ett tag och frågade till slut – kan ni inte berätta om några under och tecken?

Evangelistkollegorna såg frågande på honom. Vad menade han? ”Under och tecken är det ju Gud som gör, men det vi får vara en del av är lidandet och förföljelsen.”

– Det har gått många år sen dess och i dag brukar jag ganska ofta själv hålla seminarier om att Gud är all trösts Gud, som det står beskrivet i 2 Korintierbrevet 1. När vi delar med oss av våra lidanden, när jag berättar om alla sjukdomar och allt elände i vår familj, då ger det tröst till andra, säger Rickard.

Och kanske bidrar det också med trovärdighet. Om Rickards liv hade varit en dans på rosor kunde man lättare avfärda hans tro på evangeliet och Guds kraft med att ”det är ju lätt för dig att säga”. Lidandet skapar trovärdighet och ger tröst. Kärleken övervinner all fruktan och ger frimodighet att tjäna.

Kan det vara så att det är kärleken som fattas oss i våra kyrkor idag? Att istället för att be Gud om större mod så borde vi be Gud om större kärlek? En kärlek som inte ger mig något annat val än att dela kärleken vidare genom att be för min sjuka granne och berätta om Jesus för min arbetskamrat?

– Ja jag tror verkligen att vi måste vara drivna av kärlek. Visst kan vi skälla på varann för att vi är fega, men har jag knappt ens börjat älska mig själv är det inte konstigt om jag är rädd. När min kärlek flödar över till Gud, mig själv och mina medmänniskor, då sker undren.

Rickard Lundgren med familj.

På missionsresa.