”I dag vågar jag tro att Gud har helat mig”

Den intensiva luciaperioden ihop med att befinna sig i slutspurten på gymnasiet höll på att ta knäcken på Linnea Klintenberg. För det var säkert därför hon var så trött, tänkte hon. En trötthet som bara eskalerade.

– Jag somnade på lektionerna i skolan, och på rasterna kunde jag somna mitt i ett samtal. Så fort jag inte höll på med något slumrade jag till. Det hände till och med att jag somnade stående, säger Linnea.

Linnea skulle ta studenten på våren, och tvingades sova flera timmar varje dag för att orka med, men när flera av hennes lärare tog in henne på samtal för att höra om det hade hänt något som gjorde att hon inte sov på nätterna eftersom hon inte hängde med på lektionerna, insåg Linnea att hon borde gå till läkaren. Hon undersöktes för diabetes, och röntgades för att se om hon hade fått en hjärntumör. Men de hittade ingenting.

– Jag fick fler symptom, började hallucinera och upplevde ganska otäcka grejer. Som när jag stod och smörjde in mig med hudcreme och fick för mig att det var blod jag smetade ut. Och ibland när jag fick en stark känsla av glädje eller om jag blev arg kunde jag tappa talet eller tappa saker jag höll i.

Så höll det på fram till dess att nyheterna gick ut med de första fallen av sömnsjuka till följd av vaccinet mot svin­influensan. Då hörde Linneas läkare av sig. Hon såg till att Linnea kom till neurologen där hon genomgick både sömntester och ryggmärgsprov.

Testerna visade att vaccinet hade gett Linnea hypersomni, en sömnstörning som liknar narkolepsi, som yttrar sig i form av en extrem dagtrötthet med rubbad nattssömn, och svåra symptom. Hennes remsömn (drömsömn) försvann, kvar var bara djupsömnen, som inte gjorde henne utvilad. Plötsligt hade allt hon gjorde ett pris. Varje aktivitet tvingade henne att antingen sova innan eller sova ikapp efteråt för att orka.

– Jag började medicinera och åt adhd-medicin med amfetamin, vilket gjorde hjärnan pigg men kroppen sliten. Det blev ingen naturlig vakenhet, men det gjorde att jag orkade mer.

Medicinen gav Linnea hopp, och hösten 2013 sökte hon in på personalvetarlinjen, trots att hon inte hade kunnat läsa en bok på flera år, eller se en film utan att somna. Men Borås högskola erbjöd hjälp och stöd, och ordnade till och med en person som skulle föra anteckningar åt henne eftersom det hon skrev blev osammanhängande. Hon skulle även få göra tentorna muntligt.

Bredvid sig hade Linnea sitt stora stöd i livet, maken Joel. Det var han som väckte henne på morgnarna och som såg till att livet och vardagsplaneringen funkade i stort.

– Vi blev ett par innan jag blev sjuk så han hade sett den verkliga Linnea. Och han är världens optimist, väldigt obekymrad och trygg, och det var nog det som gjorde att han ändå vågade gifta sig med mig 2012, trots att vi inte umgicks så mycket då eftersom jag mest sov.

Linneas utbildning skulle dra igång en tisdag och söndagen innan gick hon och Joel som vanligt till kyrkan. De hade besök av en predikant från England som pratade om bön och uppmuntrade församlingen att våga be mer för varandra. En kvinna som hade rest med predikanten under helgen, och som kände till Linneas situation sa innan mötet ”sedan, när vi ska be, då vill jag gärna be för dig.”

– Jag tackade ja, eftersom jag hade fått väldigt mycket huvudvärk av medicinerna. Så mot slutet av mötet la hon sina händer på mitt huvud och bad en enkel, kort bön om att Gud skulle hela mig.

– Efteråt frågade hon ”Hur känns det?” och jag svarade att min huvudvärk hade försvunnit. Då kom en annan kvinna och sa ”då ber vi igen, som en liten efterrätt”.

Dagen efter vaknade Linnea av sig själv, fem minuter innan klockan ringde. Förvånad tog hon sin medicin, och tyckte nog att hon sov lite mindre den dagen. Dagen efter hände samma sak. Linnea som tidigare behövt en timme för att komma ur sängen, vaknade fem minuter innan klockan ringde, och tog sig iväg till första skoldagen och satt med på alla samlingar. Hon förde till och med flera samtal utan att slumra till. Linnea fattade ingenting. Hade Gud gripit in?

Det stora testet kom den första skoldagen med föreläsningar. Linnea visste att det skulle bli en prövning, både att vara vaken och att följa med i det som sades.

– Men jag somnade inte en enda gång, utan såg i stället andra friska studenter slumra till. Jag behövde inte ens någon som antecknade åt mig.

När hon kom hem och berättade för Joel trodde han knappt att det var sant. Själv gick hon av ren vana och lade sig för att vila, men i stället för de vanliga fyra timmarna, sov hon fyrtio minuter och vaknade av sig själv. Dagarna efter behövde hon heller inte sova för att orka, och hon kunde ha kontakt med sina vänner och hänga med i samtal.

– Nästan fyra års sjukdom, och tre år av dimma var över. Och när jag besökte läkaren sa han ”du ser det som ett under, och oavsett vad man tror på så kan jag inte förklara det här. Rent mänskligt ska det inte kunna hända”. Och i min journal skrev han att jag var symptomfri.

Men trots att skillnaden var som natt och dag, gick Linnea i nästan ett år och väntade på att symptomen skulle komma tillbaka. Så enkelt kunde hon väl inte komma undan?

– I dag vågar jag tro att Gud har helat mig, och jag känner en sådan enorm tacksamhet, även om det är lite komplext. Gud helade mig samtidigt som jag ser så mycket elände runt omkring, många som är sjuka och jag kan tänka: ”Varför helade du mig, och inte dem?”

– Men vi får inte alltid de svar vi behöver, och jag tror Gud har ett annat perspektiv än vi. Nu valde Gud att göra detta, och jag önskar att alla kunde få vara med om ett så konkret under.

Ett annat under är Frank. De åren när hon sov två tredje­delar av ett dygn tänkte hon att en graviditet och att vara föräldraledig med ansvar för ett barn var en omöjlighet.

– Jag tänkte att jag aldrig skulle klara det, men nu är jag småbarnsmamma och hemma med min son. Jag lever ett aktivt liv, och jobbar en dag i veckan. Och den tröttheten som småbarnslivet ger, är ändå ingenting i jämförelse med tidigare, säger hon och skrattar till.

Och snart väntar nästa puckel att ta sig över. I Linneas journal efter helandet står en kommentar från läkaren: ”kan med all säkerhet ta körkort i framtiden”.

– Det var något jag inte fick tidigare, men nu ska jag ta tag i det också.

Och även om Linneas historia är fantastisk, och även om hon fick uppleva ett livsförvandlande helande, så vänjer man sig snart vid att må bra, menar hon. Och hon är fortfarande samma Linnea som har lite för bråttom ibland.

– Jag är en sådan som bara kör, och som ber Gud passa in i min världsbild när livet rusar på, i stället för att säga ”Gud, jag vill gå din väg”. Men trots våra brister kan Gud göra under i våra liv. Man behöver inte vara på ett visst sätt, Gud når oss ändå. Han är så mycket större. Och det är det som är nåden.