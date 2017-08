Livsstil

Soulsångaren Christoffer Hiding gifte sig i lördags med sin Ida. Artisten har både tävlat i Idol 2007 och Melodifestivalen 2011 med låten "Me and My Drum" tillsammans med Swingfly.

Men frågan är dock om inte lördagens sång på den egna vigseln var hans livs viktigaste framträdande.

Nyblivna frun Ida blev märkbart berörd när Christoffer Hiding klev fram och tog mikrofonen för att sjunga en bejublad version av Sade’s ”By your side”.

”I lördags blev vi man och fru Hiding, jag och min älskade Ida. På vigseln sjöng jag en sång där jag för första gången i livet var absolut närvarande i varenda liten stavelse. Vilken magisk stund det var!”, skriver Christoffer Hiding själv på Facebook.