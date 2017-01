Kampen för lika rösträtt krävde många okonventionella metoder

Livsstil

Naturligtvis blev de arresterade, men det hade hänt förr. Senast när Alice hade talat från ett hustak i Glasgow. Hon vägrade betala böter och skadestånd och satt fängslad en månad. Som väntat gav det mycket publicitet.

Metoder av det här slaget tog hon med sig hem till USA, och hon planerade manifestationerna med omsorg. Som när president Wilson skulle installeras den 4 mars 1913. Dagen innan lyckades hon samla kring 8 000 deltagare från stora delar av landet till en demonstration för kvinnors rösträtt.

Efter mycket motstånd fick den gå samma väg som Wilson skulle gå dagen därpå. Över en halv miljon åskådare såg ”en av de mest imponerande manifestationerna i detta land” enligt the New York Times. Men poliserna var för få och passiva och nationalgardet fick kallas in för att freda tåget från motdemonstranter.

När president Wilson 1917 fortsatt vägrade att ta upp rösträttsfrågan startade NWP en ickevåldsdemonstration av Silent Sentinels, ”tysta vakter”, vid Vita huset med plakat som krävde rösträtt för kvinnor. Efter en tid började man fängsla dem för att ha stört trafiken, men de fortsatte ihärdigt. Alice Paul såg till att få ett sju månaders fängelsestraff för att få uppmärksamhet för saken. Hon delade cell med kriminella, under vidriga omständigheter.

När hon hungerstrejkade överfördes hon till psykavdelningen där hon tvångsmatades med råa ägg genom en slang – en otäck och plågsam procedur som påverkade hennes hälsa för resten av livet. En läkare jämförde henne med Jeanne d´Arc och menade att det var meningslöst att försöka bekämpa henne. Hon släpptes också efter ett par veckor.

1918 uppmanade äntligen president Wilson kongressen att rösta för kvinnlig rösträtt. När representanthuset röstade mot förslaget kedjade suffragetterna fast sig vid staket och tände eldar utanför Vita huset. I juni 1919 ratificerade till sist kongressen det 19:e tillägget till konstitutionen, som ger kvinnor rösträtt och året efter trädde det i kraft.