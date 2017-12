Lilla Tobago är Karibien när det är som bäst

Fakta: Att resa på Tobago

Resa dit: Apollo har charterresor till Tobago under vinterhalvåret. Vill du lägga in Tobago som en del i en längre resa i Karibien måste du byta flyg (eller båt) i Port of Spain på Trinidad. Ett spännande alternativ är att ta färjan, som avgår två till fyra gånger per dag mellan öarna. Överfarten tar två och en halv timme.

Resa runt: Det finns en del bussar på Tobago, men generellt fungerar systemet ganska dåligt. Ett säkrare alternativ är de ”route taxis” som opererar på ön. Titta var lokalbefolkningen väntar och gör klart att du bara betalar för en plats; ”for a seat”. Bilarna är vanliga personbilar, ofta utan taxiskyltar. När du väl fått kläm på det hela är det inga problem. Cykel är annars ett utmärkt sätt att ta sig runt ön. Flera uthyrningsställen finns.

Bo: De flesta som kommer till Tobago gör det på en paketresa. De flesta hotell i Crown Point är av resorttypen, men det finns enklare ställen. Annars är Buccoo ett billigare ställe att bo på. Millers Guesthouse (www.millersguesthouse.com) samt Fish Tobago Guesthouse (www.fishtobago.com) har vandrarhem där en bädd kostar cirka 150-200 kronor per natt.