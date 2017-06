Lost and found

Fakta:

Gamla testamentet: Jesaja 66:12–14

Så säger Her­ren: Jag le­der lyc­ka till hen­ne som en flod, fol­kens skat­ter som en for­san­de ström. Hen­nes barn skall bli bur­na i fam­nen och bli gung­a­de på knäet. Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er. I Je­ru­sa­lem skall ni fin­na tröst. När ni ser det skall era hjärtan glädjas, era krop­par få nytt liv som det fris­ka gräset. Her­rens tjäna­re skall lära känna hans makt, fi­en­der­na hans vre­de.

Episteltext: Första Petrusbrevet 5:5–11

Och ni yng­re, un­der­ord­na er dem som är äldst. Men för er al­la gäller: klä er i ödmjuk­het mot varand­ra, ty Gud står emot de högmo­di­ga, men de ödmju­ka vi­sar han nåd. Böj er alltså ödmjukt un­der Guds star­ka hand, så att han upphöjer er när ti­den är in­ne, och kas­ta al­la era be­kym­mer på ho­nom, ty han sörjer för er. Var nykt­ra och vak­sam­ma. Er fi­en­de djävu­len går om­kring som ett ry­tan­de le­jon och söker ef­ter någon att slu­ka. Håll stånd mot ho­nom, orubb­li­ga i tron. Kom ihåg att ni får ut­stå det­sam­ma som al­la era bröder här i värl­den. Men om ni nu får li­da en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kal­lat er till sin evi­ga härlig­het ge­nom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fast­het. Hans är mak­ten i evig­het, amen.

Evangelietext: Lukasevangeliet 15:11-32

Han sa­de: ”En man ha­de två söner. Den yngs­te sa­de till fa­dern: ’Far, ge mig den del av förmögen­he­ten som skall bli min.’ Då skif­ta­de fa­dern sin egen­dom mel­lan dem. Några da­gar se­na­re ha­de den yngs­te so­nen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främman­de land, och där slösa­de han bort sin förmögen­het på ett liv i ut­svävning­ar. När han ha­de gjort av med allt blev det svår hung­ersnöd i lan­det, och han börja­de li­da nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det lan­det, och den­ne skic­ka­de ut ho­nom på si­na ägor för att vak­ta svin. Han ha­de gärna ve­lat äta sig mätt på fröski­dor­na som svi­nen åt, men ing­en lät ho­nom få något. Då kom han till be­sin­ning och tänk­te: ’Hur många daglöna­re hos min far har in­te mat i över­flöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till ho­nom: Far, jag har syn­dat mot him­len och mot dig. Jag är in­te läng­re värd att kal­las din son. Låt mig få gå som en av di­na daglöna­re.’ Och han gav sig av hem till sin far. Re­dan på långt håll fick fa­dern syn på ho­nom. Han fyll­des av med­li­dan­de och sprang emot ho­nom och om­fam­na­de och kyss­te ho­nom. So­nen sa­de: ’Far, jag har syn­dat mot him­len och mot dig, jag är in­te läng­re värd att kal­las din son.’ Men fa­dern sa­de till si­na tjäna­re: ’Skyn­da er att ta fram min fi­nas­te dräkt och klä ho­nom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkal­ven och slak­ta den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och le­ver igen, han var förlo­rad och är åter­fun­nen.’ Och fes­ten börja­de.

Men den älds­te so­nen var ute på fälten. När han på vägen hem närma­de sig hu­set hörde han mu­sik och dans. Han kal­la­de på en av tjänar­na och fråga­de vad som stod på. Tjäna­ren sva­ra­de: ’Din bror har kom­mit hem, och din far har låtit slak­ta gödkal­ven därför att han har fått till­ba­ka ho­nom välbehållen.’ Då blev han arg och vil­le in­te gå in. Fa­dern kom ut och försökte ta­la ho­nom till rätta, men han sva­ra­de: ’Här har jag tjänat dig i al­la des­sa år och ald­rig över­trätt något av di­na bud, och mig har du ald­rig gett ens en kil­ling att fes­ta på med mi­na vänner. Men när han kom­mer hem, din son som har levt upp din egen­dom till­sam­mans med ho­ror, då slak­tar du göd- kal­ven.’ Fa­dern sa­de till ho­nom: ’Mitt barn, du är all­tid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och va­ra gla­da, för din bror var död och le­ver igen, han var förlo­rad och är åter­fun­nen.’”