Lyssna ikapp på Dagens människa-avsnitten

Livsstil

Avsnitt 51: Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare

Om mötet: Detta är enda gången vi inte kunnat mötas på riktigt, utan fick ta samtalet per telefon. Jan satt i sin stuga på Gotland och vi satt i en studio i Vällingby. Trots det upplevde vi att vi fick fin kontakt med värlsdiplomaten.

Vi pratade om: Hur Eliasson som ung gymnasist skulle hålla en skol-andakt, men valde att tala om FN istället för om något särskilt bibelställe. För Jan Eliasson hör freds- och rättvisefrågorna samman med det andliga. Vi pratade om kritiken från den före detta kollegan Anders­ Kompass och om konfliktlösning som fungerar på både världsnivå och hemmaplan.

Vi kommer att minnas: Hur Jan Eliasson betonade vikten av alla människors lika värde. Genom hela sitt liv har han varit noga med att slå vakt om detta.

Avsnitt 52: Isabella Lundgren, artist

Om mötet: Jazzsångerskan tog emot i den trivsamma och sparsamt möblerade lägenheten ett stenkast från Rålambshovsparken i Stockholm. Förutom Isabellas sambo och mamma som var på tillfälligt besök, fick vi också möta en tidigare gatuhund som nu är parets egen.

Vi pratade om: Vägen ut ur missbruket. Under många år levde Isabella i New York där hon sjöng och jobbade och utvecklade ett allt tyngre alkoholmissbruk. I samband med rehabiliteringen fann Isabella en gudstro och i podden berättade hon ärligt om både aha-upplevelsen i mötet med tanken på Guds ovillkorliga kärlek och om de tvivel som gjort att hon för tillfället lagt prästplanerna på is.

Vi kommer att minnas: Isabellas öppenhet kring det svåra i livet och hennes livsglada hund.

Avsnitt 53: Michel Issa, entreprenör

Om mötet: Superentreprenören tog ståndsenligt emot på Stureplan för en rask promenad över shoppingstråken på Biblioteksgatan. Intervjun gjordes på en uteservering mitt på Norrmalmstorg.

Vi pratade om: Michels väg från munkliv till att bli prisbelönt entreprenör. Issa berättade om smärtan och vilsenheten han kände när han övergav munkdrömmen. Men också om hur han håller relationen till Jesus vid liv i dag.

Vi kommer att minnas: Michel Issas återkommande bön till Gud är att han ska förlora all sin framgång om den gör att han tappar bort sig själv.

Avsnitt 54: Niklas Ekdal, journalist och författare

Om mötet: Vi mötte Niklas Ekdal under bokmässan i Göteborg. Ekdal som många gånger varit på plats på mässan i sin roll som politisk journalist var den här gången där för att berätta om den självutlämnande boken ”Hur jag dog”. Boken handlar om hans egen depression som kulminerade i ett självmordsförsök.

Vi pratade om: Hur Niklas Ekdal tankar kring psykisk ohälsa förändrats sedan han själv drabbades. I podden berättade han om att uppvaknandet efter självmordsförsöket märkligt nog blev en vändpunkt och hur han med hjälp av förändrad behandling­ och en stöttande familj kunde ta sig tillbaka till livet.

Vi kommer att minnas: Niklas öppenhet kring Gud och andlighet, frågor han fått större anledning att fundera över efter depressionen.

Avsnitt 55: Carin Hjulström, författare och tidigare programledare

Om mötet: Den storsäljande författaren och före detta SVT-programledaren visade sig ha en stor portion öppenhet. Hjulström berätta bland annat glatt om hur hon de senaste åren dejtat hundra svenska män, delvis i researchsyfte till hennes nya bok.

Vi pratade om: Läget för den svenske mannen, hur Carin Hjulström hittade hem i gemenskapen i gospelkören samt varför hon äger ett gammalt metodistkapell på Gotland. Hjulström berättade även om sina tankar kring kristen tro och hennes relation till bön.

Vi kommer att minnas: Hur Daniel råkade blottade sin präktiga sida i ett samtal om ungkarlar och för en stund gjorde Carin Hjulström helt perplex.

Avsnitt 56: Tommy Hellsten, psykoterapeut och författare

Om mötet: Vi har sällan suttit så nära en gäst med mikrofonen som när vi mötte den lågmälde finlandssvensken. Malin fick dessutom tips i intervjuteknik, då Hellsten utmanade henne att våga strunta i research och bli mer närvarande i nuet.

Vi pratade om: Vikten av att finna ett eget språk, bortom det religiösa språkets ”fummelbarriärer”. Tommy Hellsten berättade också om hur insikten att han skulle komma att förlora allt i en förestående konkurs vändes till något av det bästa som hänt honom.

Vi kommer att minnas: Tommy Hellstens försiktiga förmåga att klä Gud i nya ord.

Avsnitt 57: Ann Heberlein, teologie doktor i etik, debattör och författare

Om mötet: Den på pappret något skräckinjagande debattören var på gott humör och berättade öppenhjärtigt om sin tro och hur den tar sig uttryck i vardagen.

Vi pratade om: Att jobba med teologi. Hur boken ”Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig” föddes och den lustfyllda upplevelsen att skriva den.

Vi kommer att minnas: Ann Heberleins tankar om Gud som en god men lite trött tonårsmamma, som önskar att hon för en gångs skull inte skulle behöva fixa allt själv.

Avsnitt 58: Carola Häggkvist, artist

Om mötet: Sveriges största artist tog emot oss för en kort intervju­ i ett julklätt pressrum med knäck och hemgjord glögg.

Vi pratade om: Årets hektiska jul med ny turné, skiva och julbok. Carola berättade även om sin egen väg till tro som bland annat gick via några kristna studenter­ som besökte hennes klass.

Vi kommer att minnas: Carolas totala förmåga att vara i nuet. Inte ens när intervjutiden var slut och nästa journalist stod utanför­ glasrutorna och bankade och ville in, lät hon sig störas.

Malin Aronsson

Daniel Wistrand