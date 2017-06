Nu inleds kyrkans ”vardagstid”­

Livsstil

Första söndagen efter trefaldighet

Tema: Vårt dop

Gamla testamentet: Första Mosebok 7:11-23

Det år då Noa blev 600 år, den sjut­ton­de da­gen i and­ra måna­den, den da­gen bröt al­la det sto­ra dju­pets källor fram och him­lens damm­luc­kor öpp­na­des, och reg­net strömma­de ner över jor­den i fyr­tio da­gar och fyr­tio nätter. Just den da­gen gick Noa och hans söner Sem, Ham och Ja­fet in i ar­ken, och med dem No­as hust­ru och hans tre son­hust­rur, vi­da­re al­la de oli­ka ar­ter­na av vil­da djur och bo­skap, de oli­ka ar­ter­na av det som krälar på jor­den och av det som fly­ger, både fåglar och al­la and­ra djur med ving­ar. Al­la kom de in till Noa i ar­ken, ett par av al­la le­van­de va­rel­ser. De kom, ha­nar och ho­nor av al­la slags djur, så som Gud ha­de be­fallt Noa. Och Her­ren stäng­de igen om ho­nom.

Då kom flo­den över jor­den. Den va­ra­de i fyr­tio da­gar, och det kom så myc­ket vat­ten att ar­ken lyf­tes och flöt över jor­den. Vatt­net steg högt över jor­den, och ar­ken drev på vatt­net. Allt högre steg vatt­net över jor­den, tills det täck­te även de högs­ta ber­gen un­der him­len. Vatt­net steg mer än sju me­ter över ber­gen. He­la myll­ret av va­rel­ser på jor­den gick un­der: fåglar, bo­skap och vil­da djur, allt liv som jor­den vim­la­de av, och al­la människor. Allt som lev­de och an­da­des dog, al­la va­rel­ser som lev­de på land. Her­ren ut­plåna­de allt som fanns till på jor­den, människor och fyr­fo­ta­djur, kräldjur och him­lens fåglar: allt ut­plåna­des från jor­den. Kvar blev ba­ra Noa och de som var med ho­nom i ar­ken.

Epsiteltext: Apostlagärningarna 8:26-39

En äng­el från Her­ren sa­de till Fi­lip­pos: ”Gå nu vid mid­dags­ti­den ut på vägen som le­der från Je­ru­sa­lem ner till Ga­za. Den lig­ger öde.” Han gick ge­nast. Då kom där en eti­o­pi­er som var mäktig ho­veu­nuck hos kan­da­ke, den eti­o­pis­ka drott­ning­en, och ha­de an­sva­ret för he­la hen­nes skatt­kam­ma­re. Han ha­de fa­rit till Je­ru­sa­lem för att till­be Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste pro­fe­ten Je­sa­ja. An­den sa­de till Fi­lip­pos: ”Gå fram till vag­nen och håll dig in­till den.” Fi­lip­pos skyn­da­de fram, och när han hörde man­nen läsa pro­fe­ten Je­sa­ja fråga­de han: ”Förstår du vad du läser?” – ”Hur skul­le jag kun­na det ut­an att någon vägle­der mig?” sva­ra­de man­nen. Och han bad Fi­lip­pos sti­ga upp och sätta sig bred­vid ho­nom. Skriftstället som han läste var det­ta:

Lik­som ett får som leds till slakt, lik­som ett lamm som är tyst inför den som klip­per det öpp­na­de han in­te sin mun. Ge­nom förödmju­kel­sen blev hans dom upphävd.

Vem kan räkna hans ef­ter­kom­man­de, när hans liv nu upphöjs från jor­den?

Hov­man­nen fråga­de Fi­lip­pos: ”Säg mig, vem ta­lar pro­fe­ten om – sig själv el­ler någon an­nan?” Fi­lip­pos tog då till or­da, och med skriftstället som utgångs­punkt förkun­na­de han bud­ska­pet om Je­sus för ho­nom. När de färda­des vägen fram kom de till ett ställe med vat­ten, och hov­man­nen sa­de: ”Här finns vat­ten. Är det något som hind­rar att jag blir döpt?” Han lät stan­na vag­nen, och båda två, Fi­lip­pos och hov­man­nen, steg ner i vatt­net, och Fi­lip­pos döpte ho­nom. När de ha­de sti­git upp ur vatt­net ryck­te Her­rens an­de bort Fi­lip­pos, och hov­man­nen såg ho­nom in­te mer; han fort­sat­te sin re­sa, fylld av glädje.

Evangelietext: Matteus 3:11f

Jag döper er med vat­ten för omvändel­sens skull. Men han som kom­mer ef­ter mig är star­ka­re än jag, och jag är in­te värdig att ta av ho­nom hans san­da­ler. Han skall döpa er med he­lig an­de och eld. Han har kast­sko­veln i han­den och skall ren­sa den tröska­de säden och sam­la ve­tet i sin la­da, men ag­nar­na skall han bränna i en eld som ald­rig slock­nar.”