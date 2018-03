Påsken blev vändpunkt för Nikki

Livsstil

Egentligen hade Nikki Melanson tänkt ha en lugn fredagskväll den där långfredagen för sju år sedan. Inte för att det var just långfredag, det var hon inte ens medveten om. Men hon kände inte för att gå ut och festa som hon annars brukade göra. Så hon planerade en kväll i soffan framför några avsnitt av Sex and the City.

Vid den här tiden bodde Nikki Melanson i en liten lägenhet precis vid Klara kyrka i centrala Stockholm, men trots att hon korsat kyrkogården som omringar kyrkan många gånger hade hon aldrig tänkt tanken att besöka en gudstjänst. Snarare hade hon känt sig arg på Gud. Hur kunde det finnas en älskande Gud när hon upplevt så mycket mörker i sitt liv?

Hon vill inte gå in på några detaljer men säger att hon kämpade länge med allvarliga ätstörningar. Dessutom har hon en historik av fosterhemsplaceringar som inte blivit lyckade.

– I tonåren flyttades jag runt mellan olika familjer. Många av dem var inte snälla, säger Nikki med ett tonfall som låter mig förstå att det ligger mycket bakom den förmildrande omskrivningen.

Men något hände när hon gick den där välkända promenaden längs kyrkogården. Den vackra musiken som strömmade från kyrkan fick henne att stanna upp. Hon blev nyfiken. Och gick in.

Det som mötte henne var Hillsong Stockholm som hyrt in sig i Klara kyrka och genom musik och predikan berättade de om hur Jesus vunnit över döden på korset.

– Kyrkan var packad med folk i olika åldrar, många i min egen ålder. De hade skinnjackor och tatueringar, minns Nikki.

Mycket av det Nikki Melanson såg krockade med bilden hon hade av kyrkan sedan tidigare. Den präglades av många år i kyrkokör och var väldigt olik det hon nu såg. Människor som med händerna sträckta mot luften lovsjöng Gud.

– Jag tänkte: Vad är det här för ställe? Jag stod där bak, med armarna i kors, berättar Nikki och pekar mot kyrkportarna.

– Det var någon som erbjöd mig en sittplats, men jag tackade nej. Jag hade inte tänkt stanna.

Men Nikki Melanson blev kvar. Även om mycket kändes nytt och konstigt trivdes hon i atmosfären. Och mitt under lovsången blev hon överrumplad. Av Gud.

– Jag upplevde att Gud höll om mig och sa att han aldrig skulle släppa taget om mig. Det var så starkt!

Orden träffade rakt i hjärtat och Nikki Melanson började gråta. När pastorn längst fram frågade om någon ville ge sitt liv till Jesus sträckte Nikki upp sin hand. Hon visste väldigt lite vad det innebar, men hon visste tillräckligt för att hon skulle vilja veta mer.

– Efter gudstjänsten ville jag direkt veta vad det här var för människor, vad de höll på med, vad det var för kyrka, om den var PK. Jag gick nästan runt och intervjuade folk.

Jag kan föreställa mig hur det såg ut. När man möter Nikki Melanson förstår man att det är en tjej som är orädd och rättfram. Strax efter att vi träffats för intervju ger hon förslag på var det är bäst att fota. Hon vet vad hon vill.

När Nikki Melanson blev frälst visste hon också vad hon ville. Hon ville veta om tron var värd att satsa på, för det sista hon ville var att slösa sin tid.

Av människorna på Hillsong fick hon bra svar, men framför allt tålamod och omsorg. Det sistnämnda var något Nikki behövde extra mycket. Att flera gånger blivit lämnad genom livet sätter spår. Och kanske var det därför det blev så starkt när Nikki Melanson upplevde att Gud aldrig skulle släppa henne.

– Vissa som jag berättat det för har sagt att de kanske skulle ha blivit lite skrämda om samma sak hände dem, men för mig var det precis vad jag behövde höra i den perioden av mitt liv.

Från att Nikki Melanson blev kristen tog det ett år innan hon landade i sin tro. Först åkte hon till Grekland och Spanien och jobbade som bartender, men kände att festandet inte gav henne så mycket. Kicken som hon tidigare fått av uppmärksamheten, dansen och stämningen uteblev.

– Jag kände att det inte ledde någonstans och bestämde mig för att leva ett annat liv. Jag gjorde en helomvändning, 180 grader.

Som en del i förändringen flytta Nikki Melanson hem till Stockholm. Hon sökte hjälp för sina ätstörningar, bytte umgängeskrets och slutade gå ut och festa. Hon märkte hur hon började må bättre. I Hillsong Church mötte hon vänner som nu blivit som hennes familj.

Vilken är den största skillnaden mellan Nikki för sju år sedan och Nikki i dag?

– Att jag vågar ta emot kärlek och vågar älska. Det gjorde jag inte då. Jag hade alltid taggarna utåt och var i försvarsläge. Litade inte på någon.

– Nu tänker jag större och lever för något som är större än mig själv. Det finns en anledning till att jag är här. Jag tror att jag är en bättre person, en bättre vän och en bättre dotter än vad jag var då.

För Nikki Melanson går tron på Gud hand i hand med att göra världen till en bättre plats. Hon är engagerad i Hillsongs sociala arbete och har nyligen startat initiativet ”Orka Bry Dig”. Det började med att hon skrev en debattartikel om att reklam till strippklubbar inte borde finnas i det offentliga rummet.

– Många kommenterade saker i stil med "Varför bryr hon sig ens?" eller "Orka bry sig, folk får väl göra som de vill." Det gjorde mig irriterad.

Irritationen omvandlade Nikki Melanson till engagemang och nu vill hon hjälpa andra att orka bry sig och göra skillnad. Frågorna som ligger henne själv närmst hjärtat handlar om jämställdhet, att motverka människohandel och sexuellt våld. På t-shirten hon bär står det ”Femme”, franska för kvinna och i öronen hänger kvinnosymbolen i silver.

Den här påsken kommer Nikki Melanson gå på gudstjänst i Klara kyrka. Dagen efter åker hon med Hillsong till Södertälje för att dela ut mat och påskgodis till familjer som har det tufft.

För Nikki är det ett enkelt sätt att ge tillbaka av något som hon fått. Hon vet hur det är att gå igenom svårigheter, men hon vet också vad det innebär att möta Jesus. Det vill hon förmedla till andra.