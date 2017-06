Så stoppades Trumps utvisningar av kristna kaldéer

Livsstil

I USA pågår en jakt på immigranter, helt in linje med president Trumps migrationspolitik. Detta sker mest i det dolda. Vi hör inte talas om de personliga tragedierna bakom siffror om hur många som lever illegalt i USA och därför kommer att utvisas. Vilka är de? Vistas de där illegalt? I Detroit bestämde en grupp ungdomar sig för att försöka stoppa utvisningar från deras stad.

Ungdomarna lyckades få så gott som alla större medier att rapportera om den amerikanska immigrationspolisens gripanden: The Washington Post, The Guardian, Fox, CNN, Huffington Post för att nämna några. Associated Press (AP) skrev: ”ACLU (En av USA:s största frivilligorganisationer reds. anm.) har i torsdags lämnat in en stämningsansökan för att försöka stoppa den amerikanska regeringen från att deportera 114 irakiska medborgare som togs i förvar genom razzior i Detroit förrförra helgen.”

Jag ringde Wisam Naoum, advokat och en av ungdomarna. Jag ville ha bakgrundstoryn, hur ett fåtal aktivister fått så gott som alla världsmedier att reagera.

Razzior i butiker

Klockan var elva på söndagsförmiddagen den 10 juni i år när han åkte till en bensinstation för att köpa öl till en grillfest som hans syster och hennes man hade bjudit in den stora släkten till. Medan han väntade i kön läste han ett inlägg på Facebook. Rykten cirkulerade om att ICE – den amerikanska immigrationspolisen – gjorde razzior i kaldeiska butiker och hem och letade efter iraiker som inte hade giltiga uppehållstillstånd. Naoum ringde personen som hade lagt upp inlägget, som visade sig redan ha namn på några av de gripna kaldéerna.

Naoum körde till systerns hus. Alla andra hade anlänt, föräldrar, andra släktingar och vänner. Systersönerna var gladast, de skulle få en heldag med sin morbror. Det var en varm dag och poolen var full av människor som försökte svalka sig. Naoums mobiltelefon fortsatte emellertid att störa honom. Någon hade taggat honom i flera inlägg på Facebook.

Tårar och rop

Ett av inläggen var en livesändning från utanför den lokala polisstationen. Han kunde inte tro sina ögon. Ett tjugotal personer som han känner stod utanför staketet och skrek till sina nära och kära att de inte skulle skriva under någonting, att de inte skulle låta sig luras av myndigheterna. Folk grät öppet och ropade sina släktingars namn i desperation. Naoum gick till sin svågers kontor för att ringa några samtal och få reda på mer om vad försiggick.

Det första samtalet gick till Nathan Kalasho, vd för en lokal grundskola och känd stadsprofil. Kalasho svarade att han inte hade tid att prata eftersom han också var med utanför polisstationen. Det längsta samtalet gick till en av Naoums vänner i New York, hela två timmar pratade han med Lara Finkbeinner vid International Refugee Assistance Project. Hon och hennes medarbetare Becca Heller instruerade honom i vad han behövde göra om han verkligen ansåg att gripanden och planerade deportationer var felaktiga eller illegala. Finkbeinner gav honom rådet att organisera sina vänner, att öppna ett provisoriskt kontor och be folk att komma med alla sina juridiska handlingar. Var och en av de gripna skulle behöva sin egen dossier, en professionell sådan med alla detaljer som behövdes för att stoppa deportationerna. Varje gripen behövde också ett ombud, en jurist.

Provisoriskt kontor

När han lagt på ringde han Nathan Kalashos syster Nadine Kalasho och bad henne öppna grundskolan som hennes familj äger och driver, där kunde de ha sitt provisoriska kontor och mottagningscenter.

Några timmar senare anslöt sig hennes bröder Nathan och Dylan Kalasho. Den lilla gruppen bestod först av de fyra, men tidigigt gick de ut på Facebook och bad om hjälp, de behövde så många volontärer som möjligt. De annonserade också efter jurister som kunde jobba ideellt. Responsen var enorm. Och på bara några minuter började anhöriga till de gripna köa till KEYS Grace Academy som skolan heter.

Många människor kom också med mat och dryck, volontärerna och familjerna vars anhöriga gripits skulle behöva det. Andra kom för att hjälpa till med städningen och några bryggde kaffet. Teamet av aktivister och dess organisation hade tagit form.

”Jag har aldrig varit mer stolt i mitt liv”, sa Nathan Kalasho glatt när jag avbröt i arbetet per telefon och fortsatte ”Vi ska visa president Trump att vi inte tänker låta de här stackars familjerna stå ensamma i kampen.”

Oklart vad som skulle hända

Det var på söndagen, samma dag som Naoum varit på bensinstationen och de hade fortfarande ingen aning om vad deras aktion skulle leda till.

”Vi hade arbetat hela dagen och halva natten med att samla information om de gripna när en ung kvinna och två äldre damer kom till vårt provisoriska kontor. Den unga kvinnan var sjuk, blek och svag och hade knappt något hår på huvudet. Hon såg på oss och sa sen att hennes enda trygghet, hennes farbror, var en av de gripna.” berättar Wisam Naoum.

Hennes faster förklarade att den unga kvinnans farbroder hade kommit till USA på 1970-talet och aldrig varit i Irak sedan dess. Hon berättade även att han hade blivit dömd för rattfylleri och ringa narkotikabrott för lite mer än trettio år sedan. Om mannen deporteras kommer inte den unga kvinnan med leukemi att klara sig eftersom han är den enda släktingen vars benmärg matchar hennes.

Fylldes med energi

Några dagar senare pratade jag med juristen Nadine Kalasho. Hon var fortfarande märkbart rörd: ”Innan den unga kvinnan och hennes faster kom till oss var vi utmattade. Men när vi hörde hennes historia fick vi genast tillbaka vår energi. Hennes kamp blev vår.”

ICE (Immigration and Customs Enforcement), den amerikanska myndigheten för bland annat utvisningar av illegala immigranter informerade att de endast hade gripit kriminella som hållit sig kvar i USA alldeles för länge. När Naoum och de andra organiserade sig och samlade information om de gripna visade det sig att till exempel en av dem hade låtit någon annan köra hans hyrbil för över tjugo år sedan. Detta hade han blivit dömd för, det räckte för att han aldrig hade fått giltiga amerikanska handlingar och därför utvisas till Irak. Men bland de gripna fanns också personer som gjort sig skyldiga till grövre brott, till och med mord. Samtliga har avtjänat sina straff och dessutom befunnit sig i USA i decennier.

Aktivisterna bestämde sig för att ge de gripna en röst, att låta omvärlden veta att Trumps regering ämnar utvisa kristna irakier, dem som han i sin valkampanj sa att han skulle kämpa för. Många av de som hade kampanjat och röstat för honom tyckte sig nu ha blivit lurade av den amerikanska presidenten. Aktivisterna kontaktade ACLU(The American Civil Liberties Union) som har makt och resurser. Enligt ACLU var merparten av dem som gripits kaldeiska katoliker, men även shiamuslimer och kristna konvertiter.

Lägga fram sin sak

Med ACLU involverade och en utfrågning i en rättegång där de gripnas ombud fick lägga fram sin sak har aktionen redan fått konsekvenser, inga gripna kommer att deporteras före den 6 juli.

Snabbt anslöt sig också politiker och kyrkoledare till aktivisterna. Sex kongressledamöter, fem demokrater och en republikan, skrev ett brev till inrikessäkerhetsministern John Kelly, där de uttryckte oro för interneringen av de irakiska medborgarna.

Evangelisten Franklin Graham, som tidigare varit en ihärdig förespråkare för president Donald Trumps strikta migrationspolitik är en av de många som är förvånad över vad som nu pågår i Detroit. Han skrev följande i Washington Post:

”Jag finner det ytterst stötande att kaldeiska katoliker har gripits av USA:s immigrationspolis och nu eventuellt ska deporteras. Jag uppmanar presidenten att låta någon utreda ärendena utförligt. Jag förstår en policy där man deporterar människor som befinner sig här illegalt och har begått brott i landet. Jag känner inte till alla detaljer i ärendena men jag uppmanar presidenten att särskilt beakta att kristna minoriteter står under direkt dödshot i länder som Irak.”

Fotnot: Nuri Kino är journalist och en av grundarna till människorättsorganisationen A Demand For Action. I arbetet med denna artikel har han haft hjälp av Christofer Axelsson i arbetet med översättningen.