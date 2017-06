Love and Hope granskade av 90-kontot: De uppfyller kraven

Nyheter

Love and Hope, tidigare Love Nepal, som jobbar mot sexhandel i Asien, använde 9 procent av sina totala intäkter till insamlings- och administrationskostnader förra året, vilket med god marginal ryms inom de 25 procent som Svensk Insamlingskontroll sätter som högsta godkända nivå.

Däremot har Love and Hope endast utbetalt 45 procent av de insamlade 32 miljoner kronorna förra året till de föreskrivna ändamålen, vilket är betydligt under de 75 procent som Svensk Insamlingskontroll har satt upp.

"De har nästan fördubblat sina intäkter"

Men kontrollorganisationen tycker ändå att den förklaring som Love and Hope har gett är godtagbar enligt Svensk Insamlingskontrolls regelverk. Den utgör sådana synnerliga skäl som krävs för tillfällig avvikelse från kravet på utdelning till ändamålet.

– De har nästan fördubblat sina intäkter under 2016, och då kan vi ha förståelse för att man inte har möjlighet att hinna starta ny verksamhet eller hitta andra projekt av bra kvalitét att betala ut till enligt sitt ändamål. Särskilt om man också har sagt upp avtalet med den stora mottagande organisationen, säger Lena Hörnblad, kanslichef på Svensk Insamlingskontroll.

Ska kontrollera att pengarna hamnar rätt

Hon betonar att det nu kommer att ske en fortsatt uppföljande dialog under året för att garantera att pengarna verkligen betalas ut till det de har samlats in för. Det är första gången som Love and Hope får sin årsredovisning granskad sedan hjälporganisationen fick ett 90-konto i mars förra året.

Granskar hur Love and hope använt bilder

Svensk Insamlingskontroll har också ett pågående ärende kring hur Love and Hope använt sitt bildmaterial i marknadsföring, efter att det har påpekats att det inte skulle vara prostituerade flickor på bilderna.

– Det verkar vara en del oklarheter kring bildmaterialet där de inte alltid varit helt sanningsenliga, men mycket tyder också på att detta varit innan organisationen fick 90-konto. Detta ska vi nu fortsätta att utreda, säger Lena Hörnblad.

Se 90-kontots nyckeltal här.

"Viktigt att ha givarnas förtroende"

Aftonbladet hade i går en större kritisk artikel om Love and Hope. För Lena Hörnblad var detta sedan tidigare kända uppgifter, om lyxboende vid något tillfälle och användning av business class vid flygresor på grund av en nackskada. Hon säger till Dagen att det är viktigt för varje organisation att upprätthålla givarnas förtroende i fråga om resor och boende, men att Svensk Insamlingskontroll bedömer administrationskostnaderna i helhet – inte detaljer.

Det var i november förra året som Love and Hope sa upp samarbetet med den lokala organisationen Lighthouse Foundation, som bedriver barnhem i Nepal, och anklagade dem för korruption, maktmissbruk och hot. Efter detta har en djup schism uppstått, också med andra givare här i Sverige som har fortsatt förtroende för Lighthouse Foundation.

– Mycket av det här verkar hänga ihop med den konflikten. Ord står mot ord, säger Lena Hörnblad.