Mike Pilavachi under Nyhem: Lovsång blev konsumtion

Till slut tog han det drastiska beslutet att börja om från ruta noll igen. Han bad lovsångsledaren Matt Redman att sluta sjunga och tog bort kompbandet och ljudanläggningen. Det utlystes tystnad tills någon i församlingen ville uttrycka sin tacksamhet eller tillbedjan till Gud på egen hand.

– Lovsången hade blivit rutin. Jag hörde människor säga: jag gillar inte den sången, jag föredrar den lovsångsledaren i stället. Det handlade om oss själva i stället för om Honom.

– De första två veckorna var vi helt tysta, och det var en plåga, säger Mike Pilavachi, som i veckan har besökt Nyhemsveckan.

Successivt uttryckte någon tillbedjan, en profetia, ett bibelord att läsa, eller en sång. Så småningom började Matt Redman sjunga igen, men först utan kompband.

– Lovsången blev elektrisk igen, säger Mike Pilavachi.

Och så kom sången till som skrevs i smärta av Matt Redman, och som blivit känd över hela världen: ”I’m coming back to the heart of worship, and it’s all about You, Jesus” (Jag är tillbaka till lovsångens hjärta, och det handlar bara om dig, Jesus).