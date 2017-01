Nepal friar barnhems-partner

Nyheter

Love and Hope (fram tills nyligen Love Nepal) har under hösten anklagat den lokala partnern för korruption, maktmissbruk och hot, och gjort en anmälan till myndigheterna i Nepal.

I ett brev till sina givare och faddrar i Sverige har Love and Hope informerat om att de därför avbryter ett flerårigt samarbete kring flera barnhem med cirka 600 flickor och pojkar i Nepal, något som Dagen tidigare har rapporterat om.

Love and Hope har stått för drygt 50 procent av det ekonomiska stödet, och när organisationen nu hoppar av drabbar det därför barnhemmen hårt. Ett 80-tal anställda har enligt uppgift avstått sina löner för att de unga flickorna, bland annat från bordellområdenas barnsexhandel, ska kunna få hjälp.

Kommitté har utrett

Men nu tillbakavisar alltså det nepalesiska regeringsdepartementet för kvinnor, barn och social välfärd anklagelserna från Love and Hope i ett förtydligande dokument som har skickats till Lighthouse Foundation Nepal, och som Dagen tagit del av.

”Central child welfare board” inom departementet uppger där att det har tillsatts en kommitté för att utreda anklagelserna från den svenska organisationen, och skriver i ett officiellt brev daterat den 11 januari 2017: ”Under vår utredning har vi funnit att Lighthouse Foundation Nepal har följt de kriterier som Nepals regering satt upp samt att man har agerat på ett välskött och transparent sätt. Central child welfare board uppmanar också olika givare, nepaleser och utlänningar inklusive olika organisationer, att fortsätta sitt stöd till organisationen.”

Enligt det frikännande dokumentet placerar departementet Lighthouse Foundaton Nepal på plats tre av 572 barnhjälpscenter som verkar i landet. Organisationen är den som ger hjälp till det största antalet barn i Nepal, skriver myndigheten vidare.

Förnyat förtroende

Lighthouse Foundation Nepal har också, som Dagen redan rapporterat, fått förnyat förtroende från departementet den 8 december att driva sin verksamhet vidare. Arbetet mot barnsexhandel har grundats av pastorn Raju Sundas, som är ledare i en karismatiskt-evangelisk församlingsrörelse i landet.

Kan man då lita på myndigheterna i Nepal, och vad de skriver? Det kan finnas frågetecken. Enligt ”World corruption index” som görs varje år hamnar Nepal bland de 35–40 mest korrupta länderna i världen när det gäller den offentliga sektorn. Landet får poängen 27, där 100 är felfritt, som är att betrakta som ”svagt” i korruptions-status. Samma nivå (27) hamnar Kamerun, Iran, Nicaragua, Paraguay och Ukraina på.

När 168 länder rankas efter korruptionsindex i den offentliga sektorn hamnar Nepal på plats 130, när organisationen Transparency International undersöker saken.

Försök att lugna ner

I Sverige har två organisationer två helt olika synsätt på Lighthouse Foundation Nepal i dag. Love and Hope avbryter samarbetet, medan Touching Asia/Out of ashes och missionären Håkan Gabrielsson har valt att ge fortsatt stöd. Anklagelser har senaste tiden kastats åt olika håll. Ledarna för organisationerna möttes i förra veckan till ett samtal om saken i ett försök att lyssna in varandras olika synsätt.