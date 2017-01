Nu behövs det fler volontärer

Nyheter

I november 2015 sökte 36 726 personer asyl i Sverige, och sammanlagt under det året kom 160 000 asylsökande. Under några månader under hösten 2015 anmälde sig rekordmånga svenskar till volontärarbete av olika slag. Ofta handlade det då om akut hjälp: tak över huvudet, mat, kläder.

I dag är situationen annorlunda. Skärpta gränskontroller och en restriktiv flyktingpolitik har gjort att flyktingströmmen till Sverige har krympt avsevärt – under 2016 sökte bara 30 000 människor asyl i Sverige.

Mer långsiktigt arbete

Dagen har talat med en rad frivilligorganisationer och kyrkor för att höra hur arbetet med flyktingar ser ut idag. Flera säger att trots att svenskar i gemen är engagerade i att hjälpa flyktingar som kommer till Sverige, så har antalet volontärer som anmäler sig minskat sedan rekordåret 2015.

Däremot har engagemang et inte minskat om man jämför med andra år längre tillbaka. 2016 var ett ”sämre” år än 2015 när det gäller graden av engagemang, men om man jämför med till exempel 2014 var engagemanget fortsatt stort under 2016 och även nu i början av 2017.

Flera organisationer har också delvis ställt om arbetet så att man inriktar sig på långsiktigt arbete och hjälp som handlar om att bli integrerad i det svenska samhället. Det handlar till exempel om läxläsningshjälp, språkcafeer, om vänskapskontakter mellan individer eller familjer och kanske också hjälp med sitt asylärende.

Ledarutbildningar

– Många svenskar engagerar sig i enskilda människors asylärenden och försöker hjälpa till så gott de kan, säger George Joseph vid den katolska hjälporganisationen Caritas.

Ambitiösa satsningar görs i dag av både kyrkor, studieförbund och frivilligorganisationer för att utbilda människor och organisationer så att de blir bättre rustade att arbeta med flyktingfrågor och integration.

Studiecirklar i vardagssvenska

Under hösten 2016 har Bilda haft många studiecirklar i vardagssvenska. Vardagssvenska lanserades i höstas, och är en mer omfattande kurs i svenska och som kan ses om förberedande för SFI (Svenska för invandrare). Det ställer större krav på ledaren. Därför inbjöd Bilda i höstas till en nationell utbildning för ledare i Vardagssvenska, och har sedan haft flera regionala ledarutbildningar.

Fler behövs

Nästa steg är att se hur studieförbunden kan arbeta med etableringen i Sverige, skriver Bilda. Här handlar det bland annat om att skaffa praktikplatser och arbeten.

Sveriges kristna råd (SKR) har gjort satsningen #Värme, som fått EU-stöd för att arbeta med asylfrågor. Även Bilda och Sensus finns med i den satsningen. Och Svenska kyrkan beslutade på senaste kyrkomötet att lägga 60 miljoner kronor per år under de närmaste tre åren på arbete med asylsökande och flyktingar.

Just nu är det viktigt att se till att alla de som kommit till Sverige får en bra start på livet här, menar många av dem Dagen har talat med. Till detta arbete behövs volontärer, och flera organisationer säger att de nu önskar att fler skulle anmäla sig.

Pratas för mycket om oro

– Vi behöver fler lärare, och fler personer till våra språkcaféer. Det hjälper mycket om man kan tänka sig att offra några timmar per vecka, säger George Joseph.

Men flera organisationer påpekar också att det finns ett stort engagemang bland svenskarna.

– Jag är väldigt imponerad över det engagemang jag ser i civilsamhället. I dag pratar man alldeles för mycket om oro när det gäller flyktingar och integration. Vi behöver förmedla hopp idag, det är jätteviktigt! säger Solveig Westerbom på Bilda.