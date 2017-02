Nu går det att satsa pengar på Ebbas sångkarriär

Nyheter

Någon Ebba-effekt har ännu inte kommit i opinionsmätningarna för KD. Men efter att partiledaren tokhyllats för sin insats i "Så ska det låta" har hennes popularitet skjutits i höjden, och är det något som folk pratar om i svensk politik just nu så är det när hon sjungande läxar upp Kalle Moraéus för att han aldrig ringer.

Nu har spelbolaget Unibet valt att gå vidare på Ebba Busch Thors sångsuccé, och utmanar alla som vill att satsa pengar på om hon kommer att fortsätta showa loss.

– Det råder ingen tvekan om att hon gick genom rutan, hennes version av "How come you don’t call me anymore" kan mycket väl bli en klassiker på kommande riksting, säger Henrik Holm på Unibet i ett pressmeddelande.

Ebba på Spotify

Spelbolaget har tagit fram flera mer eller mindre tänkbra framtidsscenarier, och lägst odds är att Ebba Busch Thor släpper en låt på Spotify innan året är slut.

Mest pengar får den som prickar in att KD-ledaren, mot alla odds, ställer upp i TV-programmet Idol.

Unibet vill också spela och dobbla på om Ebba Busch Thor får ett skivkontrakt inom kort eller om hon kommer att ställa upp i Melodifestivalen. Det mest troliga scenariot, att KD-ledaren fortsätter att leda sitt parti, går inte att satsa pengar på.

KD vill begränsa

Skönsång i all ära. Lite politik slänger spelbolaget också in i elden, eftersom de också vill att folk ska satsa pengar på om Kristdemokraterna åker ur riksdagen eller inte. Och här kan alla oroliga partimedlemmar pusta ut. Oddsen för att KD är kvar i riksdagen är högre jämfört med om de åker ut.

Och innan du kastar dina pengar i famnen till ett spelbolag, tänk på att KD är ett av de partier som helst vill att spelmarknaden ska omregleras. Partiet vill begränsa spelbolagens utrymme och rätt att marknadsföra sig, för att på så sätt få färre att fastna i spelberoende.