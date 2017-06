Nyhemsgeneral: Många blev berörda av Gud

Nyheter

Mikael Samuelson, ordförande i föreningen Nyhemsveckan, är trött men glad när han summerar årets konferens.

– Vi har bett med 4 500 människor och väldigt många har blivit berörda av Gud. Det har varit en fantastiskt bra vecka på alla sätt, säger han.

Några siffror från veckan:

600–700 volontärer har gjort att konferensen fungerat.

Måndag–torsdag har det varit 2000–2500 besökare i hallen på kvällsgudstjänsterna, och under midsommarhelgen cirka 3 200 besökare på gudstjänsterna.

Under veckan uppskattar man 5 000 personer per dag på Nyhemsområdet, och totalt 15 000 unika besökare under veckan.

– Vi har aldrig haft så många husvagnar och tält som i år. För varje år har vi utökat mängden platser. Vi är också glada för att alla generationer har varit på plats, säger Mikael Samuelson.

På midsommarafton hölls bland annat en missionsauktion som inbringade 70 000 kronor till PMU, Ibra och Sport for Life. Bland annat auktionerades ett paket med trädgårdsarbete ut för 30 000 kronor.

Australiensiska lovsångsbandet Planetshakers lockade närmare 1 700 personer till Nyhemshallen på midsommaraftonens kväll. Det hölls också en releasefest för en ny lovsångsskiva från Pingst.