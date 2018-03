80 döpta på två år i Linneakyrkan

Nyheter

Körledaren Dan Ådahl sitter vid keyboarden på estraden, omgiven av Linneakyrkans mer än hundra år gamla orgelpipor. Han spelar tydliga ackord och alla i kören som står runt honom tar i: ”Some of them want to use you, some of them want to get used by you…”

Det är en brokig skara människor som sjunger med stor innerlighet och känsla om förlorade drömmar.

I fikapausen berättar Tommy Kristensen om hur hans liv förändrats det senaste året. När han kom till Linneakyrkan var han en spillra, han hade supit bort ett bra jobb, sitt hem och sin familj. Men kören Musikprojektet har gett honom glädje, gemenskap och en väg in i kyrkan.

– Här kan jag känna mig hemma, till skillnad från andra församlingar jag varit i, säger han.

Läs mer: Så blev Michael Ulvsgärd trummis i Jerusalem

Vid ett bord intill sitter Marie Antonsson och Per-Allan Dahl-Madsén. Kören har fått dem att upptäcka nya sidor av sig själva.

– Jag har inte sjungit sedan småskolan, säger Per-Allan.

– Och jag trodde inte att jag kunde sjunga, säger Marie.

Höjdpunkt

De är överens om att körövningarna är veckans höjdpunkt. Marie berättar att kören ger henne så mycket, en träning i att uppträda inför andra, gemenskap. För henne har den också lett in i församlingen.

– Jag trodde aldrig att jag skulle bli religiös, men jag har låtit döpa mig, och nu är jag här i kyrkan nästan varje dag. Linneakyrkan är en bra kyrka som ser den lilla människan. Alla får vara här, verkligen alla, säger hon.

Kören är ett kommunalt projekt och körledaren Dan Ådahl är faktiskt anställd som kapellmästare av Göteborgs kommun.

– Vi sjunger inga kristna sånger. Men de som kommer till kören börjar efter ett tag bli nyfikna på vad vi gör i kyrkan och frågar. Då berättar vi att vi har soppa, att vi grillar korv tillsammans och firar gudstjänst. Då vill de gå på det också, säger han.

Det gör att många körmedlemmar kommer in i församlingsgemenskapen.

– Det är fem stycken i kören som blivit frälsta utan att jag sagt ett ord om Gud under övningarna, säger han.

Läs mer: Nu vill Gud forma en hel kyrka

Dan Ådahl är bror till de kända musikerna Frank och Simon, och han har själv skrivit älskade kristna sånger. För Dagen har han tidigare berättat om egna missbruksproblem.

– Jag tror att det hjälper mig att relatera till körmedlemmarnas problem. Men det är inte bara jag, här i Linneakyrkan finns mycket kunskap om beroende. Vi vet vad det handlar om när någon tar en vända och vaknar upp på Donsö dagen efter, säger han.

Vill sprida projekt

Bredvid Dan sitter Kjell Selander, som är samordnare för social resursförvaltning i kommunen, och den som tog initiativ till kören. Tillsammans med Dan arbetar han nu för att sprida detta körprojekt över Sverige, och han har redan kontakt med kyrkor i flera andra storstäder som han hoppas ska tända på idén.

– Musik är nåt som alla har en relation till, ett universellt språk som alla kan tala även om livet varit tufft. Och gör man det tillsammans växer magin fram. Här blir alla hörda, säger Kjell.

Läs mer: Sveriges bästa kyrkkaffe finns i Göteborg

Fikat är över och det är snart dags att gå upp till kyrksalen igen.

– Det är en väldig glädje i detta, det är nog det som jag gjort i mitt liv som orsakat mest glädje, säger Dan Ådahl med ett leende.

Att just denna kör finns i Linneakyrkan är på många sätt naturligt. Linneakyrkan är ursprungligen en baptistkyrka som uppfördes 1903, men 1972 köptes huset av en grupp unga entusiastiska kristna. Målet var att utifrån kyrkan arbeta med evangelisation och diakoni, men inte att skapa en egen församling. Genom åren har Linneakyrkan därför samarbetat med andra frikyrkor i Göteborg.

Har varit med sedan starten

Bernt Ljungquist är ordförande i Linneahuset och har varit med sedan starten i början av 1970-talet. Han berättar att många utifrån gett dem rådet att bilda en egen församling, och för två år lät sig styrelsen övertygas.

– Vi insåg att vi nog lyckas bäst i vårt diakonala arbete genom att vara en församling. Många såg ändå Linneakyrkan som sitt andliga hem, säger han.

Tanken var förr att de som blev kristna genom Linneakyrkans arbete skulle komma in i andra församlingsgemenskaper. Det lyckades inte alltid.

– En del föll igenom på vägen. Nu får i en annan kontinuitet, säger han.

Från alla håll

Församlingen Linneakyrkan har redan 120 medlemmar, men det är fler än så under söndagsgudstjänsterna i den vackra kyrksalen. Hit kommer ungdomar, människor med missbruksproblem, flyktingar och medelålders från medelklassen.

– Vi har döpt 78 personer sedan starten, så två tredjedelar är i stort sett nyfrälsta, säger pastorn Jacob Orlenius.

Nästan alla församlingar betonar i dag vikten av öppenhet och relationer. Det gör man även i Linneakyrkan, men här på ett mycket konkret sätt. Kyrkan har nästan dagligen antingen gudstjänster eller undervisning, och det ges många möjligheter till att äta, fika och umgås i samband med samlingarna.

– Kyrkan är öppen 53 timmar varje vecka, säger Jacob.

Eftersom det i kyrkans lokaler länge drivits diakonal verksamhet för samhällets mest utsatta så finns också en kompetens för att möta och välkomna alla, oavsett hur man mår eller vilken bakgrund man har.

– Det finns en generositet. Människor kan slappna av, vi har inte något konstigt regelverk här, säger Bernt.

Baptistförsamlingen hade en gång i tiden 800 medlemmar. Bernt tror att församlingen i Linneakyrkan kan bli så stor igen, även om det kan bli svårt att rymmas i lokalerna. Man växer utan långa strategi- eller policydokument.

– Den enda strategin vi har är att det ska vara mångfald och dynamik. Så fort vi har för tydliga ramar och strategier så tror jag vi begränsar oss, men framför allt begränsar vi Gud, säger Jacob Orlenius.