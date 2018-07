Nyheter

Vid badplatsen Hjälvik är två nät uppspända i sanden, och turneringen är i full gång. Det räddas, blockeras och smashas bollar av lagen.

Musiken pumpar i bakgrunden, nästan alla är klädda i badkläder, och det är en avslappnad strandstämning, även om det är tydligt att de som deltar i turneringen gärna vill vinna.

Ett av lagen består av Henrik Saldner, 51 år, och Ivar Serrander, 13 år.

– Jag är här på konferensen för beachvolleybollen, ja, och så för Munken och kulan, säger Ivar, som är en hängiven beachvolleyspelare.

Henrik har lång erfarenhet av beachvolleyboll, som också han kombinerar med konferensen.

– För mig är det också ett tillfälle att träffa och prata med människor. För att bygga förtroende så måste man också ha roligt tillsammans, säger han.

Bakom turneringen står Beachaid, som samlar in pengar till olika biståndsprojekt, och Beachchurch, som är en församlingsrörelse knuten till Equmeniakyrkan. Under sommaren arrangerar man runt 60 turneringar och förra året samlades 182 000 kronor in till välgörande ändamål.

Vinnarna väljer projekt

– Man betalar en deltagaravgift för att vara med i turneringen. Segraren får sedan bestämma till vilket projekt som pengarna ska gå till, säger Hans Noreliusson som är ordförande.

Beachaid har arrangerat turneringar på Öckerö sedan början av 2000-talet, men detta är första gången som man är med i det officiella konferensprogrammet. Hans Noreliusson ser att många kombinerar beachvolleybollen med konferensen, även om vissa spelare inte kommer från kyrkliga sammanhang.

– Många hänger här under dagen, och är på ungdomsmötena senare på kvällen. Det är en trevlig aktivitet med sol och bad, samtidigt som man faktiskt gör nytta, säger han.

Han tycker det är viktigt att hela människan – ande, kropp och själ – ges utrymme i kyrkan.

– Det kan bli mycket träbänkar, men här får man använda kroppen, säger han.

