Nyheter

Billy Graham, 1900-talets främste väckelseevangelist, är död. Han avled vid 99 års ålder. Under många år led den världsberömde predikanten av Parkinsons sjukdom. Under de senaste åren har han lagts in på sjukhus flera gånger och opererats, bland annat då han bröt höftbenet i början av 2004.

Ingen annan kristen förkunnare, förutom den tidigare påven Johannes Paulus II, nådde ett sådant kändisskap under sin livstid som Billy Graham. Han predikade för fler människor än någon annan i världshistorien. Han hade hela världen som arbetsfält och hann under sin livstid besöka 185 länder, arrangera omkring 435 korståg och predika för bortåt 215 miljoner människor.

Förutom Billy Grahams imponerande förkunnargärning under mer än 60 år går han till historien som den predikant, som fungerat som själavårdare och personlig rådgivare åt tio av USA:s presidenter, från Dwight D Eisenhower till Bill Clinton, som han också hade en personlig vänskapsrelation till. Graham skrev i sin självbiografi "Just as I am" att alla de tio presidenterna varit öppna för den andliga dimensionen och mottagliga för råd. Billy Graham fungerade även som hela nationens evangelist som hela folket slöt upp bakom.

Billy Graham vann flest omröstningar – över 30 gånger – som en av det mest beundrade personerna i hela världen. Vid tusenårsskiftet utsåg tidskriften Time Billy Graham till århundradets evangelist. Han har också blivit mångfaldig teologie hedersdoktor.

Under alla sina år som förkunnare bevarade han – under en global massmediebevakning – sin trovärdighet som kristen ledare. Han startade Billy Graham Evangelistic Association, genom vilken han fick sin lön. Han sa nej till extra inkomster, för att inte frestas till ekonomiskt fiffel.

Billy Graham fick ett stort antal utmärkelser och medaljer under sitt innehållsrika liv. 1996 fick han och hustrun Ruth den amerikanska kongressens medalj i guld, den högsta utmärkelse som kongressen kan ge en enskild person. Paret fick utmärkelsen för "enastående och varaktiga insatser till förmån för moral, jämställdhet mellan raserna, familjen, filantropi och religion".

I december 2006 avtäcktes en två meter hög bronsstaty av Billy Graham utanför sydstatsbaptisternas mediecenter Life Way Christian Resources Nashville, Tennessee.

I början av 1990-talet hedrades han av invånarna i sin hemstad Charlotte, North Carolina, med det första Världsmedborgarpriset, för sin insats för världsfred genom att skapa goda relationer mellan folken.

Han har också omnämns som kandidat till Nobels fredspris, blev Årets talare 1964 och fick medalj för hög moral inom massmedier 1969, med mera.

Men Billy Graham var först och främst väckelseevangelist. Han föddes den 7 november 1918. Sin förkunnargärning började med att han som 16-årig farmarpojke från den amerikanska södern gick fram till avgörelse i en kyrka i North Carolina 1934. Han blev sedan elev på Florida Bible Institute, en bibelskola där lärarna engagerade sig personligt i sina elever. Där lyssnade Billy Graham på den romske predikanten Gipsy Smith. Andra förkunnare efterlyste "en profet i vår egen tid".

Billy Graham "drabbades" sedan av Guds kallelse. Han döptes som 21-åring, som sydstatsbaptist. Inom detta samfund ordinerades han sedan som pastor 1939. Han var student 1940 på Wheaton Collage nära Chicago. I mitten av 1940-talet arbetade han för ungdomsrörelsen Youth for Christ, och sedan följde en rektorstjänst, då han var president för Northwestern Schools.

Billy Graham gifte sig 1943 med Ruth, född McCue Bell, dotter till en missionsläkare. Hon blev sedan hans livs stora stöd, och paret fick fem barn, tre döttrar och två söner. Ruth Bell Graham avled den 14 juni 2007. I samband med minnesgudstjänsten i Montreat, North Carolina, sa Billy Graham om hustrun Ruth: "Hon var min livskamrat. Vi var kallade av Gud som ett team".

Genombrottet som väckelseevangelist i stormöten kom 1949, då han som 31-åring ledde en väckelsekampanj i Los Angeles. Under åtta veckor nådde man en sammanlagd mötespublik på 350 000 personer och 3 000 människor gick fram för förbön. Kampanjen uppmärksammades stort i medierna, bland annat skrev tidskrifterna Time, Newsweek och Life om Graham.

Det tre månader långa korståget i Harringay Arena i London 1954 innebar Billy Grahams internationella genombrott.

Billy Grahams riktigt stora framgångar som predikant i massmöten kom i Madison Square Garden i New York sommaren 1957. Hans budskap om världsstaden New York som ett syndens näste gav eko i hela USA. 1 700 kyrkor från 31 olika samfund samarbetade i kampanjen, som förlängdes från 6 veckor till 16 veckor. 2,4 miljoner människor deltog i mötena, där 61 148 personer avgjorde sig för Gud. Den 24–26 juni 2005 återvände han till denna plats för sitt livs sista stora korståg. Det blev succé med omkring 230 000 deltagare. Över 8 000 tog emot Jesus och han hyllades av expresident Bill Clinton och av folkskarorna.

Billy Graham höll uppmärksammade kampanjer i Glasgow år 1955, i Melbourne och Sydney i Australien 1959, Chicago 1962, Seoul i Sydkorea 1971 och Rio de Janeiro 1974.

Han besökte Sverige för kampanjer flera gånger, senast i Stockholm 1978. Han höll kampanj i Helsingfors 1987 och Budapest 1989, han besökte Moskva fyra gånger, där han var huvudattraktionen år 1988 i kristendomens 1 000-årsjubileum i Ryssland.

Han har haft möteskampanjer i Goma i Zaire, i Kiev i Ukraina, i Dhaka i Bangladesh, och i Tokyo Japan. År 1991 samlades 250 000 deltagare i New York till den största friluftsgudstjänsten i stadens historia. Under hösten 2004 höll han möteskampanjen "The Heart of America" i Kansas City i USA i mitten av oktober och en månad senare möteskampanjen på jättearenan Rose Bowl i Pasadena, Kalifornien.

Under alla korstågen inbjöd Billy Graham till personlig avgörelse för Kristus.

Han använde sig av ett brett register för att nå ut med det kristna budskapet. Han började 1950 med radioprogrammet The Hour of Decision. Han har haft regelbundna tv-sändningar, och han använde sig av satellitsändningar för att kunna nå ut till ett stort antal länder vid sina största korstågskampanjer.

Han utnyttjade tv-reklam, internet, tidningsannonser och reklamaffischer på stan.

Han skrev ett stort antal böcker som sålde i stora upplagor, vissa i miljonupplagor. Han var en av initiativtagarna till tidskriften Christianity Today, och hans organisation utgav tidningen Decision.

Under 50 år fanns Billy Graham-organisationens huvudkontor i Minneapolis, Minnesota. I november 2002 tog Billy Graham själv det första spadtaget till det som skulle bli det nya huvudkontoret för hans organisation, som uppfördes i Graham hemstad, Charlotta i delstaten North Carolina.

Den nya anläggningen innehåller också ett Graham-museum som ska föra Billy Grahams arv vidare till nya generationer. Graham-biblioteket "Billy Graham Library" öppnade dörrarna i början av juni 2008. Biblioteket är en återskapelse av bondgården där evangelisten växte upp. Här skildras på ett levande sätt hur Billy Grahams liv blev från livet på bondgården till världens stora väckelsekampanjer.