De söker männen som vägrade döda

I dagens nedrustade Sverige är det en icke-fråga. Men innan Sovjetunionens sammanbrott i början av 1990-talet var det för många unga män en samvetsfråga som var högaktuell. Var de villiga att dö och döda för sitt land?

Vapenvägrarna kom till stor del från frikyrkoleden, och priset för att vägra försvara sitt land med vapen i hand blev för tusentals unga män ett kortare fängelsestraff.

Samlar in vittnesmål

Just nu pågår ett projekt att samla in vapenvägrarnas vittnesmål, och det är Carl Johan Eriksson och Björn Larsson som ansvarar för arbetet. De vägrade själva vapen under 1980-talet.

– Vi jobbar båda som konstnärer och har tidigare gjort arbeten som handlar om svensk närhistoria på olika sätt. Jag har bland annat gjort ett projekt om väckelserörelsen, säger Carl Johan Eriksson till Dagen.

– Jag gjorde vapenfri tjänst utifrån religiösa skäl, Björn av etiska skäl. När vi började prata om det här insåg vi att det nästan inte fanns något skrivet om de här männen och vi tyckte att det här är en historia som måste berättas.

Konstnärlig forskning

Med bidrag från Vetenskapsrådet pågår nu ett treårigt konstnärligt forskningsprojekt. Inledningsvis handlar det om att samla in berättelser och bygga upp ett arkiv. Just nu anordnar de så kallade insamlingsseminarier, dit tidigare vapenvägrare är välkomna. Bland annat hålls ett sådant i helgen, lördagen den 3:e februari, i Stockholm.

Fokus för forskningen är tiden mellan 1966 och 1992.

– Under den här perioden var det ungefär 35 000 män som gjorde vapenfri tjänst, berättar Carl Johan Eriksson.

Vad kan de ha råkat ut för?

– Först så genomgick du en omfattande utredning, för att ta reda på dina motiv. Fick du ett avslag på din ansökan om vapenvägran stod du inför valet att göra värnplikt med vapen eller att sitta i fängelse. Och det var många i Sverige som gjorde det.

Carl Johan Eriksson säger att på 1980-talet var det omkring 500 vapenvägrare per år som fängslades. Årtiondet innan var det ännu mer.

– Det var ganska många unga män som hamnade i fängelse.

I dag mäts flyktingbarn

Nu ska deras historia fram i ljuset, och det kommer att ske på lite olika sätt. Bland annat via en del utställningar, exempelvis pågår nu en utställning om hur alla unga män skulle mätas och värderas då de mönstrade inför den stundande militärtjänstgöringen.

– Dessa mekaniska mätningar liknar på många sätt de utredningar om ensamkommande flyktingbarn som sker i dag. De ska också mätas och klassificeras, om de har rätt motiv och ålder, säger Carl Johan Eriksson.

Många frikyrkliga vapenvägrade av religiösa skäl. Har ni fått in deras berättelser?

– Ja, en hel del. Det är ungefär hälften av alla som hört av sig, och speglar ganska väl fördelningen, även om det nog var en liten majoritet som var religiösa av vapenvägrarna.

Tror du att den här problematiken kan komma tillbaka?

– Jag vet faktiskt inte. I dagsläget är det inte aktuellt, då försvaret inte behöver lika många soldater. Men vad som händer i framtiden vet vi inte.

Men knepiga samvetsfrågor finns det gott om ändå, även om de flesta av dagens unga svenskar möter helt andra existentiella frågor än den om att dö och döda för sitt land.